Florissant, le marché suisse de la cocaïne pourrait dégénérer vers la violence si rien n'est entrepris

En Suisse, cinq tonnes de cocaïne sont consommées chaque année. Une drogue qui arrive d’Amérique latine puis transite par les ports européens avant d’arriver chez nous. Face à la poudre blanche, policiers et douaniers ne jouent pas à armes égales avec les narcotrafiquants.

Dans l'est de la Suisse, à la frontière avec l’Autriche, les douaniers ont récemment mis la main sur une grosse quantité de drogue cachée dans une voiture, un véhicule en apparence banal, modifié par les narcotrafiquants. Une cachette a été intégrée au véhicule, à laquelle on accède en activant un mécanisme complexe: il faut notamment mettre la boîte de vitesse sur la marche arrière, ouvrir le coffre et utiliser un aimant pour pouvoir l'ouvrir.

"Les véhicules sont toujours différents, avec des caches différentes et parfois des mécanismes d'ouverture très modernes", a expliqué vendredi dans le 19h30 de la RTS le chef d'équipe à la douane de St-Gall Michael Zimmermann. Entre garde-frontières et passeurs, c'est un perpétuel jeu du chat et de la souris.

Entre les pages de livres pour enfants

"Ils s'adaptent toujours, sont très flexibles. Nous essayons bien sûr, avec nos moyens, nos contrôles aléatoires et notre professionnalisme, de suivre constamment cette évolution, d'avoir une longueur d’avance ou, du moins, de tenir le rythme", témoigne le chef de cette douane Mario Fässler, pour qui ce défi rend le travail d’autant plus excitant.

Quand les douaniers saisissent de la cocaïne, elle est envoyée dans des laboratoires forensiques pour analyse. Dans un laboratoire zurichois, une valise interceptée à l’aéroport de Kloten est minutieusement inspectée. La drogue était là aussi cachée, entre les pages de livres pour enfants.

Prix en baisse, consommation en hausse

Les trafiquants sont prêts à tout pour alimenter un marché en pleine expansion. En dix ans, la consommation de cocaïne a quasiment doublé en Suisse car son prix a chuté. Selon les analyses, elle est en outre de meilleure qualité.

En Suisse, on estime la consommation de cocaïne à 5 tonnes par an. Toutes saisies cumulées, les autorités n’en saisissent cependant que 8 à 10%, selon l'Office fédéral de la police (Fedpol), soit la pointe de l’iceberg. Au siège de Fedpol à Berne, on l'avoue: policiers et douaniers ne peuvent que gêner ce trafic.

"Il y a déjà des prises qui se font à l'arrivée dans les ports européens, puis une prise qui se fait après, au niveau suisse. Mais il faut être clair: on ne joue pas à armes égales avec les trafiquants", a concédé le chef de la police judiciaire fédérale Yanis Callandret. "Pour les trafiquants, c'est 'open bar'. Dans leur activité, le monde est complètement ouvert. Au niveau des autorités de poursuite pénale et policière, en revanche, on n'a pas tout à fait les mêmes règles du jeu. On ne dispose pas d'une région sans limite", regrette-t-il.

Fedpol réclame plus de moyens

Face à cette déferlante de cocaïne, la police fédérale réclame plus de moyens [lire aussi l'encadré]. Selon Yanis Callandret, ils sont nécessaires, car la Suisse est une plaque centrale du trafic de cocaïne. "Comme elle est située en plein centre de l'Europe, ce qui va remonter du sud au nord ou descendre du nord au sud va, à un moment donné, transiter par chez nous", explique-t-il.

Notre pays est aussi une plaque tournante organisationnelle en raison de son système économique et politique stable, ce qui attire paradoxalement les criminels. Ils peuvent notamment "créer des sociétés pour ensuite gérer les expéditions internationales au travers de ces sociétés-écran", sans oublier que la Suisse "représente un bon endroit pour, ensuite, investir ou blanchir l'argent de ce trafic", analyse le chef de la police judiciaire fédérale.

