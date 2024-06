Fermeture des bureaux: comme une lettre à la Poste?

La Poste a annoncé la fermeture de 170 filiales d'ici 2028. Elle veut miser sur des partenariats, notamment avec des commerces. Si le géant jaune n'a pas encore communiqué le nom des sites supprimés, les usagers de certaines communes ont déjà connu ces changements par le passé. Le magazine 15 Minutes s'est rendu sur place.

Cela fait 14 ans que le bureau de poste de Montricher (VD) a fermé. Dans ce village d'un millier d'habitants, lové au pied du Jura, il reste les vestiges du passé récent: des barreaux aux fenêtres, les cases et la boîte postales, dans un bâtiment devenu un établissement de soutien psychologique en milieu scolaire.

"Les gens étaient mécontents", raconte Didier Amez-Droz, le syndic de la commune. "C'est comme pour le reste: si on ferme un restaurant, l'épicerie, l'école ou un bureau de poste, le village est mort". Néanmoins le syndic est conscient d'une évolution de la société qu'il juge inéluctable: "Qui paye encore par le biais de La Poste? Vous devriez faire une enquête, mais pas beaucoup de monde".

Didier Amez-Droz, syndic de Montricher (VD) devant l'ancien bureau de poste fermé depuis 14 ans. [RTS - Cédric Guigon]

Des commerces partenaires pour assurer la continuité

A Montricher, les services postaux n'ont par ailleurs pas totalement disparu. C'est l'épicerie du village qui a repris la majeure partie du service, en partenariat avec le géant jaune. Le magasin peut proposer un large éventail des principales activités de La Poste.

Et les avantages existent pour le commerce. "Les gens sont susceptibles de découvrir des choses qui les intéressent, qu'ils n'auraient peut-être pas faites s'ils n'étaient pas venus pour la poste", raconte Celia Reber, la patronne. Quant au contrat signé avec La Poste, l'intérêt financier est plutôt réduit, selon elle: "C'est du beurre dans les épinards, mais ce n'est pas ça qui nous permet de les cuisiner."

Les avantages s'accompagnent aussi de certaines contraintes: les employées doivent être formées pour pouvoir délivrer le service postal, et parfois les demandes dépassent leurs compétences, explique encore Celia Reber.

Pour le village, il y a aussi un bénéfice. "Pour nous, c'est vraiment une qualité d'avoir la poste ouverte le samedi ou le dimanche", lance une cliente du magasin. "Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment à ces personnes-là d'assumer le travail de La Poste? C'est pour moi la vraie question."

>> Ecouter le reportage de 15 Minutes : RTS Fermeture des bureaux: comme une lettre à la Poste? / 15 minutes / 15 min. / hier à 12:40

Les villes ne sont pas épargnées

La densité de population ne freine pas toujours La Poste dans ses décisions de fermeture. A Lausanne, le quartier de la Bourdonnette a été le théâtre d'une âpre lutte des habitants pour tenter de sauver leur bureau de poste.

"On est allés à Berne, on a fait des manifestations, on a fait plein de choses et ça a marché", raconte Monique Gachet, 81 ans, habitante du quartier depuis 30 ans. Sous l'impulsion d'un groupe de résidents, la filiale de La Poste a ainsi été maintenue pendant dix-sept ans supplémentaires, jusqu'en 2021. "Ils n'ont pas trop osé attaquer la Bourdonnette. On est en dehors de la ville. Il y a 2000 personnes ici, donc on ne peut pas fermer une poste comme ça", s'enorgueillit l'octogénaire.

Le bureau de poste de la Bourdonnette finira par être transformé, et ses services repris par une épicerie. Au grand dam de Monique: "On a essayé de maintenir un service public, pas un service privé. Le gérant n'arrive pas à répondre à nos demandes. On nous enlève une poste, mais on ne veut pas nous remettre quelque chose de valable."

Ariane Hasler, Cédric Guigon