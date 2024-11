Fedpol va élaborer une stratégie de lutte contre le crime organisé en Suisse

L'Office fédéral de la police (fedpol) doit élaborer une stratégie nationale de lutte contre la criminalité organisée en Suisse. Prévention, répression et coopération internationale doivent en être les piliers.

Le ministre de la justice Beat Jans a chargé fedpol de proposer un premier projet de nouvelle stratégie d'ici l'été 2025, annonce la police fédérale dans un communiqué publié mardi. Elle sera ensuite soumise au Conseil fédéral et aux cantons pour approbation.

Et fedpol de rappeler que le crime organisé représente une menace croissante en Suisse. Les groupes mafieux italiens sont actifs en Suisse depuis une cinquantaine d'années, mais sont discrets et souvent bien intégrés.

Trafics en tous genres

Des analyses et des enquêtes en cours menées par fedpol et les polices cantonales montrent que d'autres groupes sévissent également.

Des réseaux criminels internationaux, dont des groupes provenant d'Italie, de France, de Belgique, des Pays-Bas, d'Europe de l'Est, des Balkans, de Turquie ou du Nigéria, utilisent la Suisse comme terrain d'opérations et zone de repli. Ils s'adonnent au trafic de stupéfiants et d'armes ainsi qu'à la traite d'êtres humains et font sauter des distributeurs automatiques de billets.

La Suisse, de par sa situation géographique, sa solide infrastructure financière et sa stabilité politique, est une plaque tournante sûre pour ces activités. Une étude datée de 2023 a montré à quel point la Suisse est touchée par la problématique. Des points faibles dans la lutte contre ce fléau ont été pointés par les experts, rappelle fedpol.

Cantons et Interpol

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, la Conférence des commandantes et des commandants des polices cantonales de Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) et d'autres autorités participeront à l'élaboration de la stratégie.

Fedpol tiendra compte également des informations des autorités étrangères et des organisations policières internationales Europol et Interpol.

ats/juma