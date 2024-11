Faut-il changer de caisse maladie? Les pires augmentations dans votre canton

Les Suissesses et les Suisses ont l'habitude de voir leurs primes d'assurance maladie augmenter. Résignés, une grande majorité d'entre eux ne changent pas d'assureur. Sans forcément s'en rendre compte, ils peuvent y perdre plus de mille francs.

Dans le Jura, les assurés d'ÖKK qui ont choisi "Casamed select" et la franchise maximum payeront 1058 francs de plus annuellement. Les Neuchâtelois couverts par EGK "Care" verront leur facture s'alourdir de plus de 1400 francs.

Des exemples de ce type se retrouvent dans tous les cantons, dans une moindre mesure. Les tarifs de modèles qui ont pu être avantageux, notamment avec des franchises élevées, s'envolent de plus de 700 francs par an.

Alors que la hausse moyenne pour 2025 est de 6%, certaines primes augmenteront de plus de 20%. Pour vous permettre d'y voir plus clair, la RTS a comparé tous les prix 2025 avec ceux de 2024. Les tableaux ci-dessous ne montrent pas les primes les plus chères. Ils mettent en avant les progressions les plus importantes en pour cent, qui auraient pu échapper aux assurés.

Refaire les calculs

Si votre modèle figure dans l'une de ces listes, cela ne signifie pas forcément que vous trouverez une alternative meilleur marché. Néanmoins, il vaut sans doute la peine de réétudier les possibilités qui s'offrent à vous.

Comme nous l'écrivions récemment, cet exercice peut aussi être utile si votre caisse a disparu et qu'un assureur vous a attribué un nouveau modèle par défaut.

Tybalt Félix