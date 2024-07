Encore secrètes, les tenues de la cérémonie de clôture des JO portent la griffe du Valaisan Kevin Germanier

Le secret était total et il a fuité il y a quelques jours. Le styliste valaisan Kevin Germanier a conçu les tenues que porteront les participantes et participants à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, le 11 août prochain au Stade de France.

Il s'agit probablement de l'un des plus gros projets de sa carrière. Comme il l'a confié à l'émission de la RTS Mise au Point, il a été chargé d'habiller une centaine d'artistes, acrobates et autres chanteurs, soit trois fois plus de personnes que lors de défilés ordinaires.

Sans compter la visibilité que ce show gigantesque lui offrira, avec quelque trois milliards de téléspectateurs estimés aux quatre coins du monde.

>> Les précisions de Catherine Sommer dans Mise au point : Kevin Germanier en styliste des JO : le récit de Catherine Sommer / Mise au point / 3 min. / dimanche à 20:10

Une griffe différente

Le Valaisan de 32 ans a commencé à travailler sur cette cérémonie au tout début de l'année à l'invitation du metteur en scène Thomas Joly et de la directrice des costumes Daphné Bürki. Ce qui leur a plu chez lui? Sans doute, son concept d'upcycling ou surcyclage, autrement dit l'art de récupérer un matériau pour le transformer en un produit de qualité supérieure.

Une griffe différente de ce à quoi on est habituellement confronté dans le milieu de la mode et en total adéquation avec l'événement sportif qui se veut cette année le plus vertueux et le plus durable possible, comme ne cessent de le rappeler les organisateurs.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Après avoir habillé les plus grandes stars - de Taylor Swift à Lady Gaga en passant par Beyoncé, Rihanna ou Kristen Stewart - et avoir enchaîné les collaborations avec Netflix, Guerlain et même LauraStar, le créateur de mode connu pour être modeste peine encore à réaliser ce qui lui arrive, comme il l'a confié à Mise au Point.

Kevin Germanier ne peut toutefois rien dire de plus. Pour découvrir les contours de ses costumes, il faudra attendre le 11 août prochain.

Sujet TV: Catherine Sommer

Texte pour le web. Fabien Grenon