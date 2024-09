En pleine campagne, les services d'Albert Rösti tardent à publier un rapport sur le coût des transports

L'impact des transports sur l'environnement et la santé aurait été largement sous-estimé en Suisse. C'est ce que montrent des documents officiels de la Confédération qui ont fuité. Sous l'égide du DETEC et d'Albert Rösti, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) aurait traîné des pieds pour ne pas publier ces chiffres avant la votation du 24 novembre sur l'extension des autoroutes.

La Confédération n'avait vraisemblablement pas envie de publier ces nouveaux chiffres avant la votation du 24 novembre sur l'extension du réseau autoroutier. L'Office fédéral du développement territorial l'écrit noir sur blanc: "Une publication avant le 24 novembre ne serait pas indiquée". Le "coût externe des transports" - "externe" parce que non payé par les utilisateurs - serait en effet 70% plus élevé que les estimations précédentes, avec 11 milliards de francs de coûts supplémentaires. La RTS a pu consulter les documents en question. Le motif invoqué pour justifier leur non-divulgation: ces chiffres sont très attendus et complexes, il faudrait donc veiller à une communication soignée. Revirement de situation L'administration voulait ainsi attendre le mois de décembre et la publication du rapport de l'Office de la statistique sur les coûts et le financement des transports. Une communication conjointe aurait permis de replacer dans un contexte plus large l'estimation mise à jour des coûts externes des transports. Interrogé sur plusieurs points de ces documents par la RTS, l'Office fédéral du développement territorial n'a rendu qu'une seule et unique réponse: "La publication 'Coûts externes des transports' paraîtra en octobre". Aucun détail ni aucune explication n'a été donné, malgré un évident revirement de situation. L'administration publiera ainsi en octobre des chiffres qu'elle ne voulait publier qu'après le 24 novembre. Ce revirement pourrait s'expliquer par des pressions politiques et médiatiques. Calcul politique? En effet, il y a deux semaines, au Conseil national, un élu vert affichait son impatience. Il rappelait à Albert Rösti que les chiffres sur les coûts externes des transports étaient habituellement publiés entre juin et août. Depuis, plusieurs médias ont enquêté sur ces lenteurs. Le média en ligne watson.ch avait déjà accusé Albert Rösti de retenir un rapport sur la biodiversité avant la votation du 22 septembre. A la suite d'articles dans la NZZ am Sonntag et Le Temps, les référendaires opposés à l'extension des autoroutes ont lancé une pétition dans laquelle ils demandent de recalculer, à la lumière des nouvelles données, les coûts et avantages des projets autoroutiers prévus. Les services d'Albert Rösti auraient pu finalement estimer qu'il valait mieux publier ces données avant la votation plutôt que d'être accusés de faire de la rétention d'informations par le camp adverse. Nouvelle bataille de chiffres en vue Cependant, si les coûts externes engendrés par la voiture augmenteraient de 60% avec la nouvelle méthode de calcul, ce serait aussi le cas du train. Les raisons de ces nouvelles estimations ne sont donc pas encore claires. Il faudrait disposer du rapport complet pour juger de l'effet de ces chiffres mis à jour sur la votation. >> Ecouter le débat entre Brenda Tuosto et Xavier De Haller dans Forum : Les nouveaux chiffres sur les coûts des transports remettent-ils en cause l’extension des autoroutes? Débat entre Brenda Tuosto et Xavier De Haller / Forum / 7 min. / aujourd'hui à 18:00 Les opposants pourront ainsi scruter le rapport sous tous les angles en octobre. Mais ils ne seront pas les seuls. Dans la NZZ am Sonntag, un professeur d'économie critique lui aussi la façon de calculer les coûts externes des transports. Il estime que ces calculs défavoriseraient injustement... la voiture. Après les votations sur l'AVS et le 2e pilier, la votation sur les autoroutes pourrait donc bien donner lieu, elle aussi, à une énième bataille de chiffres. Romain Carrupt, Céline Fontannaz Adaptation web: Julien Furrer