Elisabeth Baume-Schneider: "Ce qui s'est passé est grave, car ces chiffres sont importants pour l'AVS"

Deux jours après la révélation d'une erreur de calcul de quatre milliards de francs concernant la santé financière de l'AVS, la Berne fédérale reste en ébullition. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider évoque une "grave erreur" sur les ondes de la RTS.

D'après l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ces erreurs dans le système de calcul ont été découvertes à la mi-mai, en plein milieu de la consultation sur le financement de la 13e rente AVS. Cependant, la cheffe du Département de l'intérieur n'en a été informée qu'à la mi-juillet.

Interrogée jeudi dans l'émission de la RTS Forum, la conseillère fédérale minimise l'importance de ses émotions personnelles: "Cela n'intéresse pas grand monde de savoir si je suis fâchée ou quels sont mes états d'âme. En revanche, ce qui est important, c'est que j'exerce des responsabilités et j'ai décidé d'ouvrir une enquête administrative qui permettra d'établir des faits."

"Une fois les résultats de l'enquête administrative connus, je prendrai les mesures nécessaires. Je suis pleinement dans mon rôle et j'assume mes responsabilités", indique-t-elle.

Pouvoir s'appuyer sur des chiffres fiables

Elisabeth Baume-Schneider insiste sur la nécessité de pouvoir se fier à des données précises et fiables, sur lesquelles reposent les décisions politiques: "Ce qui s'est passé est grave, car ces chiffres sont importants pour l'AVS et la population y est très attachée. L'AVS est une assurance sociale essentielle dans notre système. Il est donc grave de ne pas pouvoir se fier à des chiffres qui sont bien documentés et fiables."

La socialiste met également en avant les limites des projections à long terme, prônant la "modestie" dans l'élaboration des prévisions. Elle insiste sur la complexité croissante des formules mathématiques, tout en soulignant la nécessité de données consolidées pour prendre des décisions éclairées.

La conseillère fédérale se refuse à commenter les éventuelles répercussions politiques, telles qu'un éventuel nouveau vote sur l'âge de la retraite des femmes, rappelant que cette décision revient au Tribunal fédéral.

Bien que l'erreur de calcul ait révélé un écart de quatre milliards, bouleversant ainsi les projections financières, cela ne doit pas empêcher de s'interroger sur la stabilité à long terme de l'AVS, notamment face aux défis démographiques, estime la conseillère fédérale. Elle avertit qu'une diminution trop marquée du fonds AVS pourrait déclencher une spirale descendante difficile à enrayer.

