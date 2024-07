"Écœurante", "pas pratique"... Un Suisse sur dix n'utilise pas de crème solaire

À la plage, à la montagne ou en terrasse, la Suisse est bonne élève en matière de protection contre le soleil. Selon un sondage publié lundi, neuf personnes sur dix affirment en utiliser lors d'activités en plein air. Une minorité y renonce toutefois, surtout à cause du contact désagréable avec la peau.

D'après ce sondage international de l'institut d'études de marché Yougov, mené auprès d'environ 2550 personnes à la demande du distributeur en ligne Galaxus, les réfractaires seraient légèrement moins nombreux en Autriche (9%) et en Suisse (10%) qu'en Allemagne (11%) et en Italie (14%). La France se démarque avec 20% de personnes affirmant ne pas mettre de protection solaire.

Élément étonnant du sondage, les raisons invoquées pour ne pas mettre de crème solaire varient fortement d'un pays à l'autre. Ainsi, une majorité (35,3%) de Suissesses et de Suisses réfractaires trouvent les produits solaires "écœurants". Mais en France, c'est surtout pour des raisons économiques que les gens renoncent, tandis qu'une courte majorité d'Italiennes et d'Italiens estiment qu'ils pourront "bronzer plus vite" sans protection solaire.

Excuses et produits divers et variés

En Autriche, une majorité craint les "effets secondaires" supposés de la crème solaire, tandis qu'en Allemagne, un tiers des sondés jugent le produit "pas pratique". Toutefois, dans tous les pays sondés, "d'autres raisons" sont majoritairement invoquées, sans plus de précision.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info



Les personnes qui utilisent des protections ont le plus souvent recours à des crèmes solaires. Les sprays arrivent en deuxième position. Les crèmes de jour avec facteur de protection solaire (FPS) sont très appréciées: un cinquième des personnes interrogées en ont dans leur armoire à pharmacie.

Pas de protection parfaite

Dans les cinq pays, les personnes interrogées misent en grande majorité sur des indices de protection élevés (30-50 ou 50+). Enfin, 13% des Allemands déclarent ne jamais avoir subi de coup de soleil. En Suisse, seules 5% des personnes sondées disent n'en avoir jamais souffert.

Pour rappel, aucune crème solaire n'absorbe la totalité des rayons du soleil, quel que soit l'indice de protection. Le bronzage, un phénomène destiné à protéger naturellement la peau des rayons UV, aura donc lieu dans tous les cas. Mais la mélanine, ce pigment qui colore la peau, met plusieurs jours à monter en surface: s'exposer de longues heures au soleil dès les premiers jours de beau temps n'est donc pas utile, et potentiellement dangereux.

>> Voir le sujet du 19h30 sur la crème solaire : La crème solaire, une invention qui a révolutionné les vacances / 19h30 / 2 min. / le 15 juillet 2024

jop avec ats