Doris Leuthard: "Il y a des alternatives au nucléaire qui sont moins risquées"

Invitée dans La Matinale de la RTS, l'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard s'exprimait pour la première fois sur la relance du nucléaire envisagée par le Conseil fédéral, revenant ainsi sur la décision populaire de 2017. Selon l'Argovienne, on peut revenir sur toutes les décisions politiques, mais à condition que ce soit intelligent.

En mai 2017, Doris Leuthard, alors ministre de l'Energie, remportait l'une de ses plus grandes victoires politiques, le peuple acceptant à plus de 58% sa Stratégie énergétique 2050, qui impliquait la sortie progressive du nucléaire. "Abandonner le nucléaire est historique", affirmait-elle à l'époque.

Aujourd'hui, l'héritage de l'ancienne conseillère fédérale est menacé. Fin août, le Conseil fédéral s'est dit favorable à une levée de l'interdiction du nucléaire, envisageant la construction de nouvelles centrales nucléaires. "Dans une démocratie, vous avez toujours le droit de revenir sur toutes les décisions", relève Doris Leuthard dans La Matinale de la RTS. "Est-ce que c'est intelligent? Ça c'est une autre question".

"Il y a des alternatives qui sont moins risquées", poursuit l'ancienne conseillère fédérale, pour qui il serait plus judicieux de miser sur les énergies renouvelables . "Le changement climatique est une réalité et les renouvelables ont aujourd'hui un prix assez bas", explique-t-elle. "Alors je pense qu'il faut chercher des solutions à moyen-terme et pas des solutions qui entreront peut-être en vigueur en 2050".

"Beaucoup d'incertitudes"

Ce revirement n'inquiète toutefois pas Doris Leuthard, pour qui de nombreuses questions restent ouvertes. "Je vois beaucoup d'incertitudes, donc je suis plutôt tranquille", dit-elle.

Les partis sont effectivement très divisés sur la question, les Vert-e-s, les Vert'libéraux, le PS, le Centre et les associations de protection du climat se disant consternés, tandis que l'alliance derrière l'initiative "Stop au blackout" applaudit et que la droite salue une "décision raisonnable".

Selon Doris Leuthard, la question du financement se pose aussi. Certains fournisseurs estiment en effet que de nouvelles centrales nucléaires ne seraient pas rentables. BKW relève que des centrales de la génération actuelle ne pourraient être construites que directement par l'Etat, ou avec des subventions publiques importantes. "Les risques financiers, réglementaires et politiques seraient trop élevés en l'état actuel des choses", indique pour sa part Axpo.

Le choix du peuple

Au final, la décision reviendra au peuple suisse, qui sera appelé à se prononcer sur la question, rappelle Doris Leuthard. "Et je suis assez sûre que les Suissesses et les Suisses sont raisonnables", ajoute-t-elle.

L'ancienne ministre PDC, qui a mis un terme à sa carrière politique il y a six ans, observe désormais la situation de l'extérieur. "Ce n'est plus ma décision", déclare-t-elle, admettant tout de même qu'après plus de 12 ans passés au Conseil fédéral, il est parfois difficile de rester sur la touche.

"Naturellement, on reste un animal politique", concède-t-elle. "Parfois, on s'énerve des décisions ou des non-décisions, c'est normal. Mais j'essaie de ne plus m'en mêler", poursuit Doris Leuthard, qui assure ne pas envisager un retour au Conseil fédéral.

