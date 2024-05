Djihadistes suisses emprisonnés en Syrie, un diplomate dont on ne voulait pas et un démineur de Tavannes en Ukraine

Le sort de djihadistes suisses emprisonnés en Syrie, le témoignage d'un diplomate dont on ne voulait pas, le périple d'une machine de déminage en zone de guerre, des turbulences en augmentation pour les avions et Paris "prêt" pour ses Jeux olympiques: tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

REPORTAGE - Des djihadistes suisses emprisonnés en Syrie

Au nord-est de la Syrie, une équipe de Temps Présent a retrouvé trois djihadistes suisses dans des prisons devenues des foyers de tuberculose. Ils sont sous-alimentés et détenus, sans jugement, depuis six ans. Coupés du monde, ils sont sans nouvelle des autorités suisses.

"Tout le monde est faible, dit Aydin B. J'essaie de marcher, mais je suis vite fatigué. Si vous êtes faible psychologiquement, c'est fini. Les gens, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire et doucement ils meurent." Les hommes sont enfermés à 25-30 par cellule dans des prisons qui connaissent une épidémie de tuberculose. "Dans la prison, dernièrement, il y a un Qatari qui est mort, il y a un Suédois qui est mort, il y a un Danois qui est mort, il y a un Bahreïni qui est mort ( … ), explique Damien G., un Vaudois de 34 ans. On attend la mort."

Dans le camp de Roj, l'équipe de la RTS a également rencontré une Lausannoise et sa fille âgée de sept ans. La maman essaie de tenir le coup. "Pour la petite, je ne peux pas me laisser sombrer. On essaie d'occulter un peu, sinon, on devient fou."

INTERVIEW - "Des gens puissants ne voulaient pas de moi au poste de secrétaire d’Etat"

Diplomate aguerri, Jean-Daniel Ruch aurait dû diriger la politique de sécurité de la Suisse, mais il a été poussé vers la sortie avant même d'entrer en fonction. Jeudi sur le plateau du 19h30, l'homme originaire de Moutier s'est exprimé pour la première fois depuis sa nomination avortée. "Il y avait des gens puissants qui ne voulaient pas de moi à ce poste", résume celui qui a été ambassadeur durant près de 15 ans, notamment en Serbie, en Turquie et en Israël, refusant toutefois d'utiliser le terme "complot".

Ce vendredi 24 mai, il a publié "Crimes et tremblements" aux éditions Favre, ouvrage dans lequel il lève quelque peu le voile sur cette annonce qui a pris tout le monde de court. Il raconte avoir été victime d’une cabale médiatique visant sa vie privée, une manoeuvre apparemment orchestrée.

REPORTAGE - Le périple d'une machine de déminage suisse en zone de guerre

Selon les estimations, un tiers du territoire ukrainien - l'équivalent de quatre fois la Suisse - est aujourd'hui contaminé par des mines de toutes sortes, des bombes à sous munitions et des obus non explosés, faisant de l'Ukraine le pays le plus miné au monde. La Suisse a décidé de s'engager dans le déminage humanitaire de l'Ukraine en y consacrant 100 millions de francs, pour une tâche qui s'annonce ardue et qui pourrait prendre plusieurs dizaines d'années.

Une machine de déminage de l'entreprise Digger et son chef des opérations ont fait pour la première fois le voyage de Tavannes, dans le Jura bernois, jusqu'à Tcherkassy. L'émission Mise au point a suivi ce périple d'environ 2500 kilomètres.

ECLAIRAGE - Des turbulences sévères plus nombreuses

Le bilan des turbulences soudaines et extrêmes mardi sur le vol de Singapore Airlines est d'un mort et de vingt passagers aux soins intensifs. Si les accidents sont assez rares, les turbulences avec une intensité aussi "sévère" ont néanmoins augmenté, explique dans La Matinale Gérard Feldzer, expert en aéronautique. "D'abord, il y a beaucoup plus d'avions qu'avant, du temps de l'aéropostale (créée dans les années 1920, ndlr). Ensuite, les orages se sont développés en puissance et en fréquence."

Selon une étude britannique publiée l'année passée dans la revue Geophysical Research Lettres, le dérèglement climatique augmenterait le nombre de clear-air-turbulence (CAT), à savoir des "turbulences en air libre". Redoutées par les pilotes, ces turbulences sont difficiles à détecter, car elles n'ont pas d'indications visuelles, contrairement à celles qui sont liées aux phénomènes orageux.

L'équipe scientifique de l'Université de Reading a calculé que le nombre de CAT sévères au-dessus de l'Atlantique Nord a augmenté de 55% entre 1979 et 2020. Les turbulences légères et modérées ont aussi augmenté, respectivement de 17% et 37%.

INTERVIEW - "Nous sommes prêts" pour les JO de Paris

A un peu plus de deux mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris, Anne Hidalgo est sereine. "Nous sommes prêts", assure-t-elle dans La Matinale de vendredi. Les infrastructures ont été construites et la maire de Paris peut maintenant se concentrer sur l'organisation de la ville "qui va être le stade des Jeux aussi", souligne-t-elle.

"Le Paris populaire est derrière les Jeux", assure la maire de Paris, expliquant que la préparation à la manifestation a accéléré la transformation de certains quartiers.

"Souvent, ceux qui râlent sont ceux qui pensent que Paris est une ville qui doit être la ville pour leur carrière, pour leur puissance et qui doivent aller très vite d'un point A à un point B", regrette-t-elle. Au contraire, les gens qui "vivent cette ville, qui prennent leur temps, qui bossent, qui n'ont pas des vies faciles", apprécient "ce rendez-vous planétaire autour de sportifs, dans la joie, avec les familles et partout dans Paris".

