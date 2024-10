Dimanche à 3h du matin, on remet nos pendules à l'heure

La Suisse, comme beaucoup d'autres pays, passera à l'heure normale dans la nuit de samedi à dimanche. A 3h du matin, il faudra reculer les horloges d'une heure.

L'Institut fédéral de métrologie (METAS) précise qu'il ne convient pas de parler d'heure d'hiver: il existe uniquement l'heure normale et l'heure d'été, relève l'institut responsable de la réalisation de l'heure officielle suisse et de sa diffusion L'heure normale en Suisse est, depuis plus de 125 ans, l'heure d'Europe centrale.

L'an prochain, l'heure d'été reviendra le 30 mars et durera jusqu'au 26 octobre.

METAS "travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, qui permettront d'atteindre des niveaux de performances très élevés et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur".

ats/ostolu