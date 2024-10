Dimanche à 3h du matin, on a remis nos pendules à l'heure

La Suisse, comme beaucoup d'autres pays, est passée à l'heure normale dans la nuit de samedi à dimanche. A 3h du matin, il fallait reculer les horloges d'une heure.

L'Institut fédéral de métrologie (METAS) précise qu'il ne convient pas de parler d'heure d'hiver: il existe uniquement l'heure normale et l'heure d'été, relève l'institut responsable de la réalisation de l'heure officielle suisse et de sa diffusion. L'heure normale en Suisse est, depuis plus de 125 ans, l'heure d'Europe centrale.

L'an prochain, l'heure d'été reviendra le 30 mars et durera jusqu'au 26 octobre.

METAS "travaille actuellement à la mise en place de nouveaux systèmes de distributions de temps par fibres optiques, qui permettront d'atteindre des niveaux de performances très élevés et de contribuer ainsi au mieux à la mise en place des technologies du futur".

Se rendre visible à la nuit tombée

Avec ce changement d'heure, la nuit va tomber plus vite ces prochains jours et on discernera moins bien les dangers sur les routes. Cette période est donc critique pour les piétons, et en particulier pour les enfants. De petite taille et novices dans le trafic, ceux-ci peuvent moins bien percevoir les dangers sur les passages piétons et peuvent être plus facilement masqués par une voiture par exemple.

"Les statistiques montrent que les piétonnes et les piétons sont plus souvent impliqués dans des accidents pendant les mois d’hiver", précise Michael Rytz, responsable de projets de sécurité routière à l’Association transports en environnement, cité dans un communiqué.

Les piétons peuvent cependant contribuer à leur propre sécurité avec des vêtements clairs et des accessoires réfléchissants. Mais avec les adolescents, c'est plus compliqué: la mode actuelle du noir n'aide pas les jeunes à être plus visibles sur le bord des routes.

"Lorsque la visibilité décroît, il faut adapter sa vitesse et faire plus attention pour ne pas manquer de voir les personnes qui se déplacent à vélo ou à pied", relève encore Michael Rytz. On peut ainsi réduire considérablement le nombre d’accidents.

