Des télécabines automatiques, des jardins flottants et un festival de nounours

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Avec l'automne précoce, on cherche de quoi se réchauffer un peu. Personnellement, c'est dans la musique de Max Richter que je trouve ce réconfort. Et ça tombe bien, puisque le compositeur germano-britannique vient de sortir un nouveau et très beau disque.

Une application pourrait sauver les téléphériques dans le canton de Nidwald / Couleurs locales / 3 min. / vendredi à 19:00

Des télécabines automatiques

Saviez-vous qu'on trouve une quarantaine de remontées mécaniques dans le canton de Nidwald? Des télécabines et des téléphériques essentiels pour relier villages et vallées. Mais coûteux en moyens d'exploitation. Pour y remédier, certaines installations sont désormais automatisées, grâce des QR codes pour prendre son billet et lancer son voyage.

BE WTR L'entreprise lausannoise BE WTR met Paris en bouteille, une première / Le Journal horaire / 29 sec. / mardi à 18:02

Boire l'eau de Paris

C'est bien connu, avec des si, on mettrait Paris en bouteille. Une entreprise lausannoise vient pourtant de prendre l'expression au pied de la lettre. Et va mettre l'eau de Paris en bouteille, plate ou pétillante. Une prouesse rendue possible grâce à des filtres pour purifier l'eau, qui devrait représenter 6 millions de bouteilles par an.

>> En savoir plus : L'entreprise lausannoise BE WTR met Paris en bouteille, une première

Pexels Comment rendre nos IA moins racistes et sexistes ? / Le Point J / 13 min. / le 5 septembre 2024

Éduquer l'IA

Si vous avez déjà utilisé Chat GPT, vous avez sans doute remarqué qu'il a certains biais. Comme toutes les intelligences artificielles. Normales, puisqu'elles sont à l'image de celles et ceux qui les ont conçues. Mais face à la reproduction de stéréotypes et à certains dérapages - par exemple une chanson raciste générée en Allemagne - il existe des initiatives pour éduquer l'IA, notamment à Genève et Zurich.

>> En savoir plus : Laura Tocmacov: "On n'a pas le choix", il faut collaborer avec l'IA

Floradeau Eurêka - Floradeau, des mini jardins flottant pour aider la biodiversité / Eureka / 2 min. / jeudi à 06:48

Des jardins flottants

Améliorer la biodiversité, la qualité de l'eau et la beauté du paysage grâce à des mini-jardins flottant sur l'eau. C'est le projet d'un hydro-biologiste genevois. Des jardinets d'un mètre carré, mais qui peuvent s'assembler, pour recouvrir des surfaces bien supérieures, jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés.

Un jeune rhinocéros de Java, espèce hautement menacée, repéré en Indonésie / L'actu en vidéo / 36 sec. / vendredi à 17:57

Espoir pour le rhinocéros de Java

C'est l'une des espèces les plus menacées au monde. Si on dénombrait des milliers de rhinocéros de Java par le passé en Asie du Sud-Est, ils ne seraient plus que 82 aujourd'hui. D'où l'espoir suscité en découvrant une jeune femelle dans un parc national indonésien. Le 3e rhinocéros de Java identifié depuis le début de l'année.

Un festival de peluches / Le Téléjournal / 1 min. / le 12 août 2001

Un festival de nounours

Chaque été, le petit village de Sigriswil (BE) accueille un festival d'ours en peluche. Du classique Teddy Bear au doudou élimé, en passant par des créations plus originales, c'est un étrange bric-à-brac d'enfance et de tissu, dans lequel s'étaient plongées les caméras de la RTS, il y a une vingtaine d'années déjà.

Et sinon, vous dites doucette ou rampon? Le crotchon ou le croûton? Quatre-vingts ou huitante? Mes collègues de RTS Info, en collaboration avec le professeur Mathieu Avanzi, tentent de cartographier le parler romand. Et vous pouvez les aider en répondant à leur "parlomètre romand". C'est l'affaire de 5 minutes et c'est plutôt rigolo.



Belle semaine et à lundi prochain!