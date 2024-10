Des steaks végé bluffants, un pressoir collectif et un caméléon géant

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Qu'est-ce qui est rond, vert et pèse 727,5 kilos? La plus grosse courge de Suisse. Couronnée à Jona (SG) il y a 10 jours, elle sera exposée pendant un mois, avant d'être découpée et distribuée gratuitement. Le concours a également récompensé la plus grosse aubergine d'Europe... beaucoup plus modeste que la courge sur la balance.

Steak biotech / basik / 26 min. / le 7 octobre 2024

Des steaks végés bluffants

Steak, burger, ou kebab, ce sont 14 tonnes de viande végétale qui sont produites chaque jour à Kemptthal (ZU). Concoctées à base de pois et d'huile de colza, ces alternatives à la viande séduisent en Suisse et à l'étranger, notamment parmi les carnivores qui souhaitent réduire leur empreinte carbone. Jusqu'à faire de la Suisse l'un des acteurs majeurs du marché des foodtech.

>> En savoir plus : La viande biotech sera-t-elle l'aliment du futur?

Une coopérative neuchâteloise propose aux particuliers de faire presser leurs pommes pour récupérer leurs jus / 19h30 / 2 min. / mercredi à 19:30

Transformer ses pommes en jus

Vous avez un pommier dans votre jardin et ne savez plus quoi faire de ses fruits? Dans le canton de Neuchâtel, une coopérative propose de les transformer en jus. Et rachète également les récoltes de celles et ceux qui n'en voudraient pas et se charge même de les cueillir au besoin. La démarche vise à sauvegarder les vergers.

>> En savoir plus : Un pressoir favorise la sauvegarde des vergers en transformant les fruits des Neuchâtelois

Les secours valaisans et genevois ont récemment acquis « Colossus », un robot pompier connu pour avoir sauvé la cathédrale Notre-Dame de Paris / 19h30 / 2 min. / vendredi à 19:30

Un robot pompier

Il s'est fait connaître en contribuant à éteindre l'incendie qui ravageait la Cathédrale Notre-Dame de Paris en 2019. Aujourd'hui, il rejoint les corps de pompiers genevois. Lui, c'est Colossus, un robot qui accompagne les secours et facilite leur travail. C'est un donateur anonyme qui a offert 2 exemplaires du robot, baptisés Eve et Wall-E.

>> En savoir plus : Les robots Eve et Wall-E seconderont les pompiers genevois

Au Muzoo à La Chaux-de-Fonds (NE), les visiteurs peuvent admirer Alfred, qui appartient à la race la plus grande de caméléon du monde / 19h30 / 1 min. / vendredi à 19:30

Un caméléon géant

Il s'appelle Alfred, il est né en Allemagne et vient de prendre ses quartiers au Muzoo à La Chaux-de-Fonds (NE). Sa particularité? C'est un caméléon de Parson, une espèce menacée originaire de Madagascar, qui est la plus grande du monde par sa taille et dont Alfred est l'unique spécimen en Suisse.

Avec "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", Nintendo donne enfin la possibilité aux joueurs d'incarner la princesse Zelda / 19h30 / 2 min. / le 7 octobre 2024

La princesse Zelda au pouvoir

C'est un petit événement dans le monde des jeux vidéos. Après avoir été maintes fois sauvée par le chevalier Link, la princesse Zelda devient l'héroïne d'Echoes of Wisdom, nouveau chapitre de la franchise qui porte son nom. Cette fois, c'est à elle de sauver Link et la population du royaume d'Hyrule.

>> En savoir plus : Dans "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", la princesse prend enfin le pouvoir

Lénine vu par Banksy / Le Journal / 1 min. / le 21 avril 2008

Quand Banksy taguait les murs suisses

Saviez-vous qu'à ses débuts, Banksy a tagué les murs de l'ambassade suisse à Londres? Réalisé dans le cadre d'une soirée de performances graphiques sur les murs du garage de l'ambassade en 2008, son Lénine relooké en punk avait fait sensation.

Et sinon, si comme moi vous n'en pouvez plus de tous ces disques et films qui ressortent en version remasterisée, vous aimerez peut-être la dernière idée du groupe Green Day. Pour les 30 ans de son album Dookie, le groupe californien propose une version "démasterisée". Au menu, des reprises de ses chansons par une Game Boy, une brosse à dents électrique ou même un poisson chanteur.

Bonne écoute, belle semaine et à lundi prochain!