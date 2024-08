Des soldats russes "abandonnés", des dinos qui en valent l'os, le boy's club de la chirurgie

Des soldats russes prisonniers qui prient pour un échange, quand tomber sur un os rapporte gros, l'entre-soi masculin de la chirurgie, les candidats à la Maison Blanche sous la loupe de leur playlist et la gloire fugace des prénoms empruntés à des stars: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

REPORTAGE - Le blues des prisonniers russes de Koursk

L'offensive surprise ukrainienne dans la région russe de Koursk depuis le 6 août a permis aux forces armées de Kiev de faire prisonniers des centaines de combattants russes. L'Ukraine espère désormais les échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens détenus en Russie.

"C’était inattendu", confie un conscrit russe de 22 ans dans le 19h30 de la RTS. Capturé le 9 août dernier, il effectuait son service militaire depuis 10 mois. "Nous avons tout simplement été abandonnés par notre commandement. Nous n'avions nulle part où aller. Il était inutile de se battre", raconte-t-il.

Aujourd'hui, les soldats capturés partagent un même espoir: celui d’être échangés. "Je veux retourner chez moi, auprès de ma famille", déclare le jeune conscrit, qui dit préférer se "cacher dans la forêt" plutôt que d'être enrôlé dans l'armée à nouveau. "Je n'irai pas. Je n'en ai pas besoin. Je me fiche de cette guerre", assure-t-il.

ENQUÊTE - Entre Indiana Jones et scientifique, le métier de chasseurs de dinosaures

En 2020, un squelette de tyrannosaure a été vendu aux enchères pour 31 millions de dollars. Cette année, c'est un stégosaure qui a battu le record avec un prix de 44 millions de dollars. Pour alimenter ce marché des dinosaures, des professionnels, dont plusieurs Suisses, traquent les fossiles. On les appelle des chasseurs de dinosaures.

Dans son enquête, l'émission Mise au point a rencontré Ben Pabst, paléontologue suisse et chasseur de dinosaure. En Suisse, les fossiles de dinosaures trouvés sur le territoire ne peuvent pas être vendus aux enchères, car ils appartiennent aux cantons. Ce sont les universités et les musées qui paient les recherches.

Mais Ben Pabst fouille également aux Etats-Unis, où les ossements de dinosaures sont un véritable business. Sur des parcelles privées, toutes les découvertes reviennent au propriétaire du terrain. Les chasseurs de dinosaures louent ces parcelles ou passent des accords avec les propriétaires pour répartir les bénéfices en cas de découvertes.

SOCIÉTÉ - Pourquoi le champ de la chirurgie reste encore un pré carré masculin

En Suisse, la part des femmes médecins en Suisse est en constante augmentation. Elles sont même largement majoritaires dans certaines disciplines comme la gynécologie, la pédiatrie ou la pédopsychiatrie. Le domaine de la chirurgie, toutefois, reste à la traîne en matière d’égalité, a constaté la RTS dans une enquête diffusée dans La Matinale.

De nombreuses disciplines chirurgicales restent en effet essentiellement masculines. Face au sexisme ambiant, aux conditions de travail et aux difficultés de concilier vie privée et vie professionnelle, les femmes choisissent encore peu cette voie.

Parmi les chirurgiens en exercice, seules 23% sont des femmes et les chiffres varient énormément d'une spécialité chirurgicale à une autre. Il n’y a par exemple que 9,2% de femmes en chirurgie orale et maxillo-faciale.

ANALYSE - Ce que les chansons de la campagne présidentielle disent de Kamala Harris et Donald Trump

Les deux principaux candidats à la présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris, sont dans la dernière ligne droite avant l'élection du 5 novembre. Que ce soit durant leurs meetings ou dans leurs clips de campagne, la musique est omniprésente et chargée de symboles.

Donald Trump utilise quelques chansons populaires récentes, mais la très grande majorité des sons utilisés dans sa campagne datent des années 1970 et 1980. Ce choix de chansons de la part du candidat républicain et de ses équipes s'expliquerait par l'âge moyen de son électorat - plus de 45 ans - à qui ces tubes rappellent les années de jeunesse, selon l'analyse de spécialistes dans l'émission Tout un monde.

Du côté de Kamala Harris, ce sont surtout des chansons pop, funk et hip-hop - dont plusieurs en espagnol - qui ont été plébiscitées lors des différents meetings qu'elle a tenus. Aucune chanson de style country, pourtant très populaire aux Etats-Unis, n'a pour le moment été jouée. Cette surreprésentation de pop et de hip-hop correspondrait au profil d'une grande partie des partisans de Kamala Harris et de la population dont elle cherche le soutien, soit les jeunes, les personnes de couleur et les membres de la communauté LGBT+.

DATA - Lorie, Arya ou Novak, la gloire (éphémère) des prénoms empruntés à une célébrité

Vos parents vous ont-ils prénommé en référence à une série américaine ou une célébrité? Ces choix reflètent régulièrement les événements marquants de leur époque. La cellule Data de la RTS vous fait découvrir ces prénoms soudainement devenus populaires et qui racontent notre histoire.

Dans le monde de la musique, les prénoms Dave, Milva, Shakira, Lorie, Jordy ont connu leur bref moment de gloire, aujourd'hui rejoints par les Dua et les Zayn. Cinéma, sport ou mode, les influences issues du monde culturel sont nombreuses, mais dures à prédire. Ainsi, si les prénoms Angelina, Novak ou Naomi ont connu un pic passager, en revanche Brad, Roger, Stan, Claudia ou Cindy n'ont pas connu le même engouement.

Découvrez l'évolution en Suisse de ces prénoms à la mode, et cliquez sur la carte pour obtenir davantage d'informations sur la célébrité en question.

