Des sauces piquantes, des ressourceries et des chiens truffiers

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Il fait gris et il commence à faire froid, mais si on lève le nez quand on se balade, on découvre des couleurs flamboyantes. Des forêts aux vignes, l'automne est un plaisir pour les yeux, immortalisé par mes collègues en Valais.

Les sauces piquantes font de plus en plus d'adeptes. Comment expliquer cet engouement ? / 19h30 / 2 min. / jeudi à 19:30

De la sauce piquante locale

Vous êtes fans de sauces piquantes façon Hot Ones? Alors réjouissez-vous: la Suisse entre dans la compétition. Dans le Gros-de-Vaud, un ingénieur agronome développe ses propres sauces, grâce à la cinquantaine de piments qu'il cultive. Et en plus, ils sont bio!

>> En savoir plus : Les sauces pimentées, la nouvelle tendance pour épicer sa vie et son assiette

Le réemploi de matériaux de construction se développe en Suisse romande, mais ne suffit pas encore / 12h45 / 2 min. / samedi à 12:45

Au bonheur des ressourceries

Récupérer à bon prix du bois, des luminaires ou un tableau noir de salle de classe: c'est possible, grâce aux ressourceries. De Fribourg à Lausanne, ces magasins d'un nouveau genre proposent de réutiliser matériel et matériaux après des démolitions, pour les entreprises comme pour les particulières et particuliers.

Une nouvelle technologie sans câble par induction pourrait révolutionner la recharge des voitures électriques / 12h45 / 1 min. / le 28 octobre 2024

Recharger sa batterie en roulant

Recharger sa voiture électrique en roulant, grâce à une technologie d'induction. Ce sera peut-être bientôt possible. Des expériences sont notamment menées en Allemagne avec des bus. En Suisse, on expérimente déjà la recharge sans câble sur des places de parc spécifiques.

Les chiens truffiers, de fins limiers pour faire sortir de terre des champignons d'exception / Couleurs locales / 2 min. / vendredi à 18:55

A la chasse aux truffes

Si on connaît les cochons truffiers, les chiens ne sont pas en reste, dans la quête de ces champignons si précieux. Avec un bon entraînement, n'importe quel chien peut devenir un expert truffier. Et comme la saison dure presque toute l'année - de juin à mars - il y a de quoi trouver des trésors.

Land Life Company Eurêka - Des beignets en carton pour favoriser la pousse des arbres / Eureka / 2 min. / jeudi à 06:48

Du carton pour les plantes

Des beignets en carton recyclé pour faire pousser des plantes. L'invention peut surprendre, mais s'avère pourtant très efficace, aussi bien pour protéger les végétaux que pour les nourrir: 99% de taux de survie et 25 litres d'eau au lieu de 1500.

Robert Smith (The Cure) : "Je me soucie plus du public" / L'actu en vidéo / 9 min. / le 19 juillet 2012

Robert Smith en thérapie

Une fois n'est pas coutume, je ressors une de mes propres archives. Comme The Cure publie son premier album depuis 16 ans, je vous propose de vous replonger dans cet interview de Robert Smith, que j'avais réalisée il y a 12 ans et qui ressemble par moments, selon le chanteur du groupe, à "une foutue séance de thérapie".

