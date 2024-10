Des problèmes de connexion aux médias suisses en raison d'un piratage informatique

Un piratage informatique paralyse la plate-forme de connexion OneLog utilisée par de nombreux médias suisses. Selon Tamedia, il n'est plus possible de se connecter via OneLog depuis jeudi. Les problèmes persistaient vendredi après-midi.

Les contenus des titres de Tamedia sont temporairement en libre accès, de même que la version en ligne des journaux, indique Tamedia. D'autres entreprises de médias ont pris des mesures similaires pour garantir l'accès de leurs contenus aux abonnés.

Autre problème lié au piratage, certains articles ne peuvent plus être commentés comme d'habitude, cette possibilité étant également liée à un login via OneLog. Lancé il y a un peu plus de trois ans, le service OneLog est utilisé, selon ses propres indications, par plus de 40 portails en ligne, dont ceux des grandes entreprises de médias Tamedia, Ringier et SSR.

Les groupes alémaniques CH Media et NZZ participent certes à l'entreprise commune OneLog, mais n'ont pas encore introduit la solution de connexion. Ils ne sont donc pas concernés par les problèmes actuels. Les groupes romands ESH et Saint-Paul ne font pas partie de OneLog.

Le message s'affichant au moment de la connection via OneLog. [DR]

D'autres attaques par le passé

Selon le communiqué de Tamedia, OneLog gère uniquement les données de connexion des utilisateurs. Selon les connaissances actuelles, aucune autre donnée n'est concernée ou menacée. Tamedia assure travailler d'arrache-pied pour rétablir le plus vite possible les services concernés et est aussi en contact avec les autorités.

Il ne s'agit pas de la première attaque contre des entreprises de médias suisses. Le type de cyberattaque perpétrée contre OneLog n'est pour l'heure pas connu, mais il est possible que les données de connexion aient été effacées ou cryptées dans le cadre d'une tentative de chantage.

Interrogé, le service de presse de TX Group, la maison mère de Tamedia, n'a pas souhaité donner d'informations à ce sujet. Il informera dès qu'il disposera de plus de détails sur l'incident.

L'année dernière déjà, une cyberattaque avait visé des entreprises de médias suisses, notamment NZZ et CH Media. Après une tentative de chantage infructueuse, les pirates avaient publié une grande quantité de documents obtenus lors de l'attaque. Parmi eux figuraient des données de collaborateurs et de clients.

ats/vajo