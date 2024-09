Des prêtres amoureux, le profil "chic type" du violeur et le retour aux affaires d'Alain Berset

Des prêtres qui ont quitté le clergé par amour, le profil banal et "chic type" du violeur, l'interview d'Alain Berset avant sa prise de fonction au Conseil de l'Europe, l'inquiétante augmentation du cancer du côlon chez les jeunes et la généralisation de la climatisation, tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

TEMOIGNAGES - Ces prêtres qui ont quitté le clergé par amour

Depuis le 12e siècle, l'Église catholique impose le célibat à ses prêtres, une exigence parfois remise en question par les prêtres eux-mêmes, mais aussi par leurs proches et les fidèles. L'émission Mise au point a rencontré ces hommes qui ont choisi de quitter le clergé pour vivre leur amour au grand jour.

"Tout le monde n'est pas fait pour vivre cet appel au célibat (...) Je ne pourrais pas dire que j'ai été appelé au célibat, mais on se sent appelé à devenir prêtre, à exercer dans un ministère, à faire de la pastorale. On sait ce que ça veut dire pour l'Eglise catholique d'être célibataire (...) Mais le célibat est quelque chose qui devrait, à mon sens, rester un choix", témoigne Jean-Charles Roulin, qui a été prêtre durant 15 ans avant de renoncer et d'épouser une femme rencontrée à l'église.

Marc Fassier a également été prêtre durant 15 ans et il est resté chaste durant cette période. Puis il a rencontré une femme et a renoncé au célibat. Durant cette période, il a aussi découvert que beaucoup de religieux autour de lui avaient une sexualité, mais en secret, "dans un système malsain".

SOCIETE - "Le profil type du violeur, c'est le chic type"

Le procès de Mazan, dans lequel comparaissent 50 hommes accusés de viol, met en lumière ce que les associations féministes rappellent depuis des années: les violeurs sont généralement des hommes au profil tout à fait banal. Parmi ces accusés se trouvent en effet des pompiers, des artisans, des électriciens ou d'anciens policiers qui étaient âgés de 21 à 68 ans au moment des faits et ils sont issus de toutes les classes sociales.

Il n'y a rien de surprenant à cela, selon l'avocate pénaliste Lorella Bertani, interrogée dans le 19h30, qui explique que "cela fait des dizaines et des dizaines d'années que les mouvements féministes disent qu'en fait, le profil type du violeur, c'est le chic type". "Le monstre psychopathe tapi dans les bois, c'est un mythe. La réalité du viol, c'est qu'il est commis par un homme ordinaire", poursuit-elle.

Selon Lorella Bertani, ces comportements sont le reflet d'une société patriarcale dans laquelle on estime encore aujourd'hui qu'une femme appartient à l'homme et qu'il peut donc "faire ce qu'il veut avec", comme l'a affirmé un des accusés du procès de Mazan. Il est donc important, conclut-elle, de parler de la banalité des profils des violeurs afin de provoquer une prise de conscience et peut-être faire changer les choses.

INTERVIEW - Alain Berset avant sa prise de fonction au Conseil de l'Europe

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset va succéder mercredi prochain à la Croate Marija Pejcinovic Buric au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Fribourgeois, premier Suisse à occuper cette fonction, a notamment pour objectif de donner plus de visibilité à cette institution.

Alain Berset sera également chargé d'appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, dont le Conseil de l'Europe est dépositaire. Un rôle qui le met dans une position particulière, puisque la CEDH a condamné en avril dernier la Confédération pour son inaction climatique.

L'ex-conseiller fédéral ne compte pas réserver un traitement de faveur à la Suisse: "Les arrêts de la Cour sont à appliquer, ce n'est pas un self-service. On ne peut pas dire 'oui, cet arrêt-là me plaît bien, je vais m'en occuper, et celui-là, j'aime un peu moins, on ne va pas l'appliquer'." A ses yeux toutefois, le Conseil fédéral n'a pas ignoré cet arrêt. "Il a émis le mandat de clarifier la situation et de rendre une analyse l'année prochaine. C'est ce que j'appelle, sur un arrêt de ce type, prendre les choses au sérieux, même si c'est en râlant évidemment un peu."

MEDECINE - Le cancer du côlon touche de plus en plus de jeunes

De plus en plus de jeunes développent des cancers du côlon, une augmentation inquiétante qui reste mystérieuse, même si la piste des changements dans l’environnement est la plus probable. Et comme ce diagnostic est impensable, il arrive souvent tardivement et empêche donc un traitement précoce de la maladie.

Cristina n’a que 31 ans lorsqu’elle encaisse le diagnostic: cancer du côlon avec une métastase au foie. Nous sommes en 2019, la famille vient de s’agrandir, Léa a cinq semaines, Liam à peine deux ans, Benjamin, le papa, porte tout le monde à bout de bras. "Le monde s'écroule. On passe de la plus belle chose, la naissance de notre enfant, à un cancer du côlon de stade IV", lance Cristina dans l'émission 36.9°.

D’après les médecins de l’hôpital Gustave Roussy, en banlieue parisienne, premier centre de recherche contre le cancer en Europe, les cancers colorectaux ont augmenté de 13% en 2022 chez les jeunes de moins de 50 ans, une anomalie qui n’épargne pas la Suisse. "Cette population est nouvelle pour nous aussi médecins et elle nécessite une appréciation un peu différente", commente le Dr. Thibaud Koessler, médecin aux HUG. L'impact social, professionnel et familial d’un cancer n’est en effet pas le même à 30 ans qu’à 80 ans.

TENDANCE - La climatisation partout et tout le temps?

La climatisation est devenue un enjeu majeur dans nos sociétés modernes, à la croisée des questions de confort et de durabilité. Interrogée dans Tout un monde, Marlyne Sahakian, professeure de sociologie à l'Université de Genève, souligne que, contrairement au chauffage, qui a toujours été nécessaire pour survivre en Europe, l'usage massif de la climatisation est un phénomène plus récent, étroitement lié au réchauffement climatique.

L'experte appelle cependant à une utilisation parcimonieuse de cette technologie. "La climatisation qui rafraîchit les intérieurs va contribuer à réchauffer les extérieurs", rappelle-t-elle, évoquant l'effet d'îlot urbain, où les villes accumulent la chaleur.

Si elle reconnaît qu'il est important de permettre aux gens de vivre et de travailler confortablement, elle conteste la normalisation d'une température unique et homogène à l'intérieur des bâtiments. "Il ne faut pas tendre vers ce but de créer une bulle sans aucune diversité thermique", affirme-t-elle.

