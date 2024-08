Des pompes à chaleur jamais installées, SOS Médecins en crise et le combat contre "la Suisse moche"

Des acomptes payés pour des pompes à chaleur qui n'arrivent jamais, la grave crise que traverse SOS Médecins, le combat des villes contre les bâtiments moches, le quotidien au travail des personnes en situation de handicap et un voyage sur les terres menacées de l'ours polaire, tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

SOCIETE - Des pompes à chaleur payées, mais jamais installées

Les témoignages de propriétaires ayant perdu des milliers de francs en voulant s’équiper d’une pompe à chaleur se multiplient. Des agents commerciaux très convaincants et des entreprises à la structure floue qui n’assurent pas la réalisation des travaux sont régulièrement dénoncés en Suisse romande.

Le scénario est souvent le même: les propriétaires se font démarcher par un vendeur de talent, qui leur propose une pompe à chaleur à un prix très attractif. Ils s’acquittent ensuite d’acomptes substantiels, reçoivent parfois certaines pièces, mais ne voient pas la couleur d’une installation fonctionnelle.

Plusieurs noms apparaissent régulièrement, selon l'émission A Bon Entendeur: le commercial A.G. ou les sociétés IAS, Orata et Ecoconseil. Mais après de longs mois d'attente, le premier est injoignable et les autres ont changé de propriétaires ou ne répondent plus. Et surtout, l'argent qui a été versé, parfois plusieurs dizaines de milliers de francs, a disparu.

ENQUETE - Les dessous d'une crise sans précédent chez SOS Médecins

Licenciements, salaires et factures impayés, protection des données en péril, plaintes pénales, arrêts maladie: SOS Médecins vit une crise inédite depuis le printemps dernier et l'arrivée d'un nouvel administrateur aux méthodes décriées. L'institution genevoise de médecins à domicile n'arrive plus à délivrer ses prestations habituelles, a appris le Pôle enquête de la RTS.

De nombreux témoignages et documents décrivent une situation préoccupante mettant en danger le devenir même de ce représentant historique de la médecine à domicile, fondée à Genève en 1987. Propriété de SOS Médecins, le centre de santé Médicentre Balexert n'est pas épargné. Selon les renseignements récoltés par la RTS, quatre assistantes médicales y ont été licenciées.

Contacté par la RTS, l'administrateur indique, par la voix de son avocat Me Christian Lüscher, que "trois personnes ont été licenciées en respectant le délai prévu par la loi et le contrat, et deux pour justes motifs. Les licenciements ont été communiqués dans les formes prévues par la loi et tout a été fait dans les règles. Bien évidemment, les attestations pour le chômage ont été ou seront délivrées." Quant au non-paiement des salaires, tout est contesté. "Les salaires sont payés à temps, sauf peut-être un mois où il y a eu un retard de 24 heures", assure l'homme de loi.

ARCHITECTURE - Le combat contre "la Suisse moche"

Si la question de la laideur de certaines villes ou bâtiments est traitée frontalement dans certains pays, notamment en France, cette problématique est abordée plus discrètement en Suisse, à de rares exceptions près. Parmi elles, un concours de la maison la plus laide organisé par le journal 20 Minutes en 2018 avait couronné une tour de Zurich. Le premier bâtiment romand, un immeuble de Renens (VD), figurait au 8e rang.

La bataille pour construire le moins moche possible préoccupe toutefois bel et bien les autorités locales et les spécialistes en aménagement du territoire. Même si cette question est très subjective.

Pour l'architecte et historien de l'art Marc Frochaux, rédacteur en chef de la revue Tracés interrogé dans Mise au point, il serait toutefois réducteur de relativiser en renvoyant simplement "aux goûts et aux couleurs". Car aujourd'hui, s'il est plus ou moins admis que le béton grisâtre des usines, des autoroutes et des parkings est moche et que les rues pavées des vieilles villes sont belles, nul n'est d'accord sur le reste et personne ne veut prendre la responsabilité de pointer du doigt d'éventuelles faillites esthétiques.

REPORTAGE - Le travail au quotidien quand on est handicapé

En Suisse, 1,8 million de personnes, soit 20% de la population, sont atteintes dans leur santé. Mais le marché national de l’emploi est-il inclusif? L'émission Basik s'est plongée dans le quotidien professionnel de plusieurs Romandes en situation de handicap.

Atteinte de la maladie des os de verre, Maude Kaufmann est chercheuse. Elle relève dans sa thèse les discriminations dont sont victimes les personnes handicapées, qui touchent les femmes en particulier. "Les femmes vont être exclues de la sphère professionnelle de façon exponentielle dès le moment où elles se confrontent au handicap. Sans obligation, un employeur ne va pas engager une femme en situation en handicap en Suisse", déplore-t-elle.

Atteint de dyslexie et de dyscalculie, Gaëlle Schmid bénéficie elle d’une rente AI. Rien ne l’oblige à travailler, mais elle voulait quand même le faire. Avec l’appui de Pro Infirmis, elle a trouvé un poste dans une garderie à Vevey. Une fonction créée sur mesure, mais qui n’a pas été facile à mettre en place pour elle et son employeur. Cette prestation, nommée InsertH, est proposée par Pro Infirmis depuis 2011 dans le canton de Vaud.

ENVIRONNEMENT - Sur les traces de l'ours polaire

Dans le Svalbard, un archipel rattaché à la Norvège, le réchauffement climatique est sept fois supérieur à la moyenne mondiale. La fonte des glaces menace donc directement ces espèces endémiques et en particulier l’ours polaire, qui régnait jusqu'ici en seigneur dans ce paradis blanc.

Début juillet, des touristes ont suivi les traces de l'animal à bord d'une croisière encadrée par des spécialistes du climat et de la faune locale. "J'avais l'évolution du climat comme centre d’intérêt, donc c’est ce qui m'a motivé à choisir cette destination", témoigne l'un des participants dans le 19h30. "On apprécie de creuser davantage et de fortifier nos convictions quand on a affaire à des spécialistes."

Pour ces touristes, la croisière se veut pédagogique: ils peuvent profiter de l'expertise du chef d'expédition pour constater au plus près les effets du réchauffement. "La banquise, c’est la prairie de la mer", explique le glaciologue Léo Décaux. "Il y a plein de petites micro-algues à la base de la banquise: le phytoplancton est au début de la chaîne alimentaire qui nourrit les poissons, les phoques et les ours polaires au sommet de la chaîne." Et d'estimer que toutes les espèces qui vivent là sont vouées à disparaître, car elles ne peuvent pas migrer plus au nord, étant déjà au point le plus septentrional.

