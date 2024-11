Des pommeaux de douche économes, une étiquette de vin connectée et les plus belles photos nature de l'année

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Imaginez, des vacances dépaysantes et typiquement suisses à la fois. Le Village Edelweiss, situé au cœur des Rocheuses canadiennes, propose cette étrange expérience, vestige d'une histoire de migration helvétique méconnue.

Des douches plus économes

Combien de temps passez-vous sous la douche? Idéalement, une douche ne devrait pas durer plus de 5 minutes, pour ne pas trop gaspiller d'eau. Ça fait court, quand même. Heureusement, il y a des moyens d'utiliser moins d'eau sans forcément (trop) se chronométrer. Comme le pommeau high-tech développé par une entreprise biennoise, qui permet d'économiser près de 70% d'eau par douche.

Des gravats du Gothard pour revitaliser le lac des quatre cantons / Couleurs locales / 2 min. / mardi à 19:00

Des gravats pour la biodiversité

Utiliser les gravats du chantier du tunnel du Gothard pour renforcer la biodiversité du lac des Quatre-Cantons. L'idée semble saugrenue, mais est pourtant une réalité. Et ce depuis plusieurs années. Une façon originale de lutter contre l'érosion et l'affaissement des fonds lacustres, qui a même donné naissance à des îles devenues des réserves naturelles.

WineSticker: L'étiquette de vin connectée qui révolutionne la dégustation / Couleurs locales / 2 min. / mercredi à 19:00

Une étiquette de vin connectée

Tout savoir sur le vin que l'on déguste, grâce à son étiquette... et sans avoir à déchiffrer des caractères minuscules. C'est le concept développé par une start-up jurasienne. Il suffit de passer son smartphone sur l'étiquette pour voir apparaître sur son écran toutes les informations disponibles, dans la langue de son choix.

Les plus belles photos du concours "Wildlife Photographer of the Year" sont exposées à Bâle / 19h30 / 1 min. / vendredi à 19:30

Les plus belles photos nature de l'année

Un faucon sur le point de croquer un papillon, une araignée d'un demi-millimètre ou encore des fonds marins à la beauté troublante: ce sont quelques uns des clichés récompensés par le "Wildlife photographer of the year". A découvrir cet automne au Musée d'histoire naturelle de Bâle, ville où vit d'ailleurs l'un des lauréats.

Sur le mur d'un couloir de métro à Manhattan, des New-Yorkais griffonnent petits mots, pensées et idées sur des Post-it. [AFP - Diane Desobeau]

La thérapie du post-it

Partager ses craintes et ses souhaits grâce à des post-it collés sur les murs du métro. La pratique est née à New York, il y a une dizaine d'années, avant d'essaimer dans le reste des Etats-Unis, mais aussi à Bruxelles ou Malmö. Suite à l'élection de Donald Trump, des post-it ont refait leur apparition sur les murs d'une station de Manhattan la semaine passée. Une manière pour les habitantes et habitants de la ville majoritairement démocrate de partager force et résilience.

Le robot Sabor d'Appenzell offre des fleurs à la reine néerlandaise Juliana, en 1955. [Zeughaus Teufen]

Sabor, le robot appenzellois

Il mesure 2 mètres 37, est né il y a presque 100 ans à Teufel en Appenzell et a fait le tour du monde. Lui, c'est Sabor, un robot télécommandé, développé par le passionné August Huber, qui a commencé à travailler sur sa "créature" à 12 ans déjà. Une histoire oubliée, aujourd'hui remise au goût du jour.

Et sinon, vous connaissez World of Warcraft (ou WoW pour les fans)? Le jeu vidéo fête ces 20 ans et compte toujours de nombreux adeptes en Suisse romande, jeunes ou moins jeunes, comme le nageur Jérémy Desplanches.

