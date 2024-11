Des phares à 360 degrés sur les vélos, des QR codes sur les pierres tombales et un mélèze sur un clocher

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

C'est l'histoire d'une montre suisse au cœur d'un procès en propriété. Offerte à John Lennon par Yoko Ono, elle avait été volée, avant d'être rachetée. Elle est désormais la propriété de la veuve de l'ex-Beatles. Il n'en existe qu'un seul autre exemplaire au monde.

SideLight.com - Martin Stricker Eurêka - Un kit de lumières pour guidon révolutionne la sécurité des cyclistes / Eureka / 2 min. / vendredi à 06:48

Un vélo lumineux à 360 degrés

Chez les Claessens, on aime le vélo. Si Zoé a remporté la médaille de bronze en BMX aux JO de Paris, son frère Arthur a lui inventé un système d'éclairage pour améliorer la sécurité des cyclistes. Facile à installer sur le guidon de son vélo, il permet une luminosité à 360 degrés, afin d'être plus visible pour les voitures.

Les speakeasies, des bars clandestins pendant la prohibition américaine, connaissent un nouveau succès en Suisse romande / 19h30 / 2 min. / samedi à 19:30

Au temps des bars clandestins

Savez-vous ce qu'est un speakeasy? C'est le nom qu'on donnait aux bars clandestins aux Etats-Unis durant la Prohibition. Des débits de boisson cachés derrière une porte dérobée ou les étagère d'une bibliothèque. Si l'alcool n'est pas interdit en Suisse, le charme des speakeasies séduit à nouveau. Au point qu'on en trouve désormais à Lausanne et à Genève.

>> En savoir plus : Les "speakeasies", ces bars cachés qui connaissent un joli succès en Suisse

RTSreligion (vidéo) - Zurich autorise les codes QR sur les pierres tombales / RTSreligion / 2 min. / mardi à 06:20

Des QR codes au cimetière

C'est une première en Suisse. Le cimetière Nordheim, à Zurich, va autoriser l'ajout de QR codes sur les pierres tombales. Une manière d'en savoir plus sur les défuntes et défunts, grâce à une plateforme en ligne qui propose de publier l'histoire de sa vie ou de celle d'un ou d'une proche disparu.

>> En savoir plus : A Zurich, les pierres tombales peuvent désormais s'orner d'un code QR

Accroché à un clocher, ce mélèze centenaire surplombe Martigny-Bourg / Couleurs locales / 2 min. / mercredi à 19:00

Un mélèze sur un clocher

Ne pas se fier à sa taille modeste. Ce mélèze est plus que centenaire. Et surplombe le vieux bourg de Martigny (VS). Sans doute né d'une graine lâchée par un oiseau sur la chapelle St-Michel, il a prospéré contre toute attente, accroché à son clocher. Une histoire qui fascine.

Eurêka - Le 1er satellite en bois. [RTS - © Kyoto University 2]

Un satellite en bois

C'est un cube de 10 centimètres de côté, qui pèse tout juste 900 grammes. Mais cela pourrait être une solution aux déchets spatiaux. Ce satellite imaginé au Japon est fait en bois de magnolia, ce qui devrait lui permettre de se consumer complètement lors de son retour dans l'atmosphère.

>> En savoir plus : Un satellite expérimental en bois de magnolia s'est envolé dans l'espace

Derrière les apparences / Télé Journal / 2 min. / le 4 février 1987

L'Amérique de Robert Frank

Son livre de photos Les Américains reste une référence, tant pour les photographes que pour le témoignage qu'il propose des Etats-Unis des années 50. Son auteur, Robert Frank, aurait fêté ses 100 ans cette année, lui qui est né à Zurich, le 9 novembre 1924.

>> En savoir plus : Robert Frank, photographe de l'Amérique

Et sinon, vous avez peut-être remarqué comment, en musique, la reprise a le vent en poupe. Perso, c'est une de mes passions de collectionneurs. Je vous propose donc une petite playlist avec quelques unes de mes "covers" préférées. De quoi vous faire un "blind test". Et aussi patienter jusqu'à la prochaine édition de Suisse good le 9 décembre, car je prends quelques vacances.

Bonne écoute, belle semaine et à dans 15 jours!