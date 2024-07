Des montres suisses en Russie, la fuite en avant de Benjamin Netanyahu, un assassinat qui booste Donald Trump

Sur la piste des montres suisses vers la Russie, la voie sans issue de Benjamin Netanyahu, des téléphériques contre les laves torrentielles, une tentative d'assassinat qui booste la campagne de Donald Trump et les Maldives qui remblaient pour sauver ses îles: tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

ENQUÊTE - Sur la piste des montres suisses qui parviennent en Russie

Février 2022: la Russie envahit l'Ukraine. Plusieurs horlogers suisses s'empressent de suspendre leurs livraisons en Russie, et certains vont même jusqu'à y fermer leurs boutiques. En mars, c'est au tour de la Confédération d'intervenir. Elle interdit la vente et l'exportation de biens de luxe vers la Russie.

Pourtant, sur place, des montres helvètes sont aujourd'hui encore vendues. Elles transitent simplement par de nouvelles routes. "Les marques suisses ont très vite compris que la demande restait forte en Russie. Elles utilisent donc des plateformes de réexportation. Le business continue. Plus dans des réseaux officiels, mais au sein de réseaux non-officiels", a expliqué le journaliste et horloger Grégory Pons dans l'émission Forum.

Au cœur de ces réseaux? La Turquie. Au deuxième trimestre 2023, les exportations vers ce pays étaient 50% plus élevées que la valeur la plus élevée enregistrée avant le début de la guerre en Ukraine.

INTERVIEW - Hasni Abidi: "Pour Benjamin Netanyahu, le jour d'après n'existe pas"

La situation humanitaire à Gaza ne cesse de se dégrader depuis le 7 octobre, une escalade qui résulte en grande partie de la stratégie militaire de Benjamin Netanyahu. Il ne dispose d'aucun plan politique pour l'après-guerre, a estimé Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe, invité dans le 19h30 de la RTS.

"Pour Benjamin Netanyahu, il n'existe pas de réelle stratégie politique. Le jour d'après n'existe pas. C'est d'abord une pression militaire, une pression maximale", explique le spécialiste.

A côté de ça, le calvaire des familles des otages continue, tout comme le décompte macabre des morts palestiniens, qui ne cesse d'augmenter. "Le gouvernement de Benjamin Netanyahu refuse tout cessez-le-feu et négociations, au nom d'un objectif clair: il ne veut pas que son gouvernement saute", poursuit le politologue.

RECHAUFFEMENT - Les téléphériques vont-ils sauver le Valais des catastrophes naturelles?

Eboulement dans le Val d'Annivers, effondrement d'un tunnel entre Riddes et La Tzoumaz, fermeture de routes suite aux récentes intempéries... En Valais, l'accès aux stations de montagne a montré sa fragilité en 2024. Pour éviter de tels scénarios, la solution pourrait passer par les airs.

Le canton compte sept esquisses de liaison câblées plaine-montagne à un stade considéré comme avancé, et plusieurs autres encore en projet. On peut notamment citer les lignes Vionnaz-Torgon, Saint-Maurice-Vérossaz ou encore Conthey-Haute-Nendaz, cette dernière étant le projet le plus abouti.

Ces diverses propositions sont toutefois parsemées de contraintes techniques et, surtout, de difficultés administratives qui peuvent arrêter, bloquer ou ralentir les projets de construction.

ANALYSE - Comment la tentative d'assassinat sur Donald Trump peut doper sa campagne

Un candidat à l'oreille écorchée, le poing levé et qui appelle à "combattre", tandis que la foule effarée autour recommence à scander "USA, USA": on ignore encore l'impact exact qu'aura la tentative d'assassinat sur Donald Trump, mais cette séquence déjà historique pourrait se révéler positive pour lui sur le plan électoral. L'événement permet de surcroît au candidat de faire passer au second plan sa récente condamnation pénale.

L'ancien président de 78 ans s'est présenté peu après à la grande convention républicaine qui s'est ouverte lundi à Milwaukee dans le Wisconsin, où des dizaines de milliers de ses partisans l'ont fêté non seulement en tant que candidat, mais désormais en tant que miraculé.

"Donald Trump a extrêmement bien réagi, en bête politique [...] en haranguant la foule avant de quitter la scène", a estimé le correspondant de la RTS aux Etats-Unis Gaspard Kühn. La tentative d'assassinat de Donald Trump rappelle aussi celle de Ronald Reagan, grièvement blessé par balles à Washington. Elle avait permis au président républicain d'enregistrer un bond spectaculaire de sa cote de popularité.

REPORTAGE - Le remblayage, la méthode controversée des Maldives pour garder la tête hors de l'eau

Les Maldives sont l’un des pays les plus menacés de disparaître à cause de la montée du niveau de l'eau. Environ 80% des terres de cet archipel de l’océan Indien se trouvent à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la mer. Selon une étude américaine, d’ici 30 ans, l’essentiel de ses terres devraient être soit submergées, soit invivables.

Pour faire face à cette élévation des océans, le pays récupère du sable au fond de la mer pour faire émerger de nouvelles terres. Ces travaux sont toutefois controversés puisqu'ils entraînent la destruction des coraux et de la vie marine dont dépend l'archipel.

Plus de 500 remblayages ont été menés ces huit dernières années, notamment à l’aéroport de Malé et dans sa grande banlieue d’Hulhumalé. Là-bas, "ils prévoient de remblayer 63 hectares de terre et vont ainsi enterrer et tuer toute la nature qui se trouvait dans le lagon", s'est inquiétée Humay Abdulghafoor, militante pour l’association Save Maldives, au micro de l'émission Tout un monde.

