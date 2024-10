Des métaux lourds dans les poissons, le coût du mariage et l'amour sur les sommets

La consommation de poissons entre bienfaits et risques pour la santé, la pénalisation du mariage au niveau des impôts, la traque aux pédophiles en Suisse romande, la musique pour réduire les douleurs et le "Tinder des montagnes" fribourgeois: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

TEST - Faut-il bannir le poisson de nos assiettes?

Le poisson est vanté pour ses bienfaits nutritionnels, notamment grâce aux fameux oméga-3 que le corps ne sait pas fabriquer. Mais il fait face à de nouvelles inquiétudes. A cause de la pollution, les poissons concentrent également des métaux lourds. Alors le bénéfice l’emporte-t-il toujours sur le risque? Quelle quantité et quelle variété consommer? L'émission 36.9° a mené l'enquête.

Les poissons contiennent des contaminants dans leur chair, notamment les PCB, les dioxines et le méthylmercure, avec des effets potentiellement graves sur la santé de celles et ceux qui les consomment. Ces substances toxiques s'accumulent particulièrement dans les gros prédateurs comme le thon ou l'espadon. L'utilisation massive de pesticides et d'antibiotiques pour lutter contre les parasites et les maladies des poissons d'élevage entraîne également des conséquences sur la qualité et sur l'environnement.

Face à ces constats, faut-il bannir le poisson de notre alimentation? Non, répond l'Agence française de sécurité sanitaire, qui recommande deux portions par semaine, dont un poisson gras. Pour profiter des bienfaits du poisson tout en limitant les risques, quelques précautions s'imposent: varier les espèces et les provenances, privilégier les petits poissons et les poissons issus de petits élevages bio, alterner entre poissons de mer et poissons d’eau douce, comme la truite arc-en-ciel, bien cuire ou congeler le poisson cru, respecter la chaîne du froid, limiter la consommation pour les femmes enceintes et les jeunes enfants.

DATA - La pénalisation du mariage au niveau des impôts

Certains couples économisent sur les impôts lorsqu'ils se passent la bague au doigt. D'autres voient l'addition grimper. La cellule data de la RTS a fait les calculs, selon le type de ménage, le revenu et le canton.

Par exemple, Lucy et Kevin vivent à Fribourg, en concubinage, avec deux enfants. Ils gagnent chacun 75'000 francs par an et n'ont pas de fortune. S'ils se marient, il leur en coûtera plus de 3000 francs, selon les estimations effectuées à l'aide des calculateurs de la Confédération. A l'inverse, Monica et Philippe, officiellement unis, vivent à Neuchâtel. Ils n'ont pas d'enfant et un seul des deux travaille, pour un revenu annuel de 80'000 francs. Grâce à leur statut marital, ils économisent plus de 4500 francs.

Ces calculs sont théoriques et il est très difficile de simuler et généraliser les situations fiscales. D'innombrables facteurs peuvent changer la donne. Mais selon les barèmes en vigueur et avec les déductions minimales standards, le constat est sans appel: la "pénalisation" du mariage s'avère assez systématique, dès lors que les revenus sont équitablement répartis entre les deux partenaires.

ENQUETE - La traque aux pédophiles aussi en Suisse

De plus en plus de Suissesses et de Suisses traquent les pédocriminels sur internet. Selon une enquête de Mise au point, un pédophile vaudois présumé a été arrêté suite au travail d'un collectif de citoyens opérant sur le sol helvétique. Ce cinquantenaire vaudois a envoyé sur Facebook des messages à des fillettes de 11 à 13 ans, proposant des rencontres et partageant des contenus pédopornographiques.

Derrière les profils Facebook de ces jeunes filles se cachaient en réalité des membres de la Team Moore, un collectif né en France pour traquer les pédocriminels en ligne. Le groupe a déposé près de 180 plaintes cette année contre des pédophiles présumés. En Suisse romande, deux dossiers ont été transmis à la justice suisse.

Mais le phénomène des "chasseurs de pédophiles" a aussi ses dérives. Au Tessin, une dizaine d'adolescents ont mené des expéditions punitives contre des pédophiles présumés. Les jeunes arrêtés au début du mois d'octobre par la police s'inspiraient de groupes étrangers qui font justice eux-mêmes, quitte à violer la loi.

ETUDE - La musique comme anti-douleur

Plusieurs études ont démontré que la musique pouvait réduire la douleur. Selon la dernière en date, les quelques notes écoutées par les patients ont permis à la douleur postopératoire de baisser de 20%, à l'anxiété d'être moins marquée et au rythme cardiaque d'être plus calme, des éléments essentiels pour la récupération.

Ainsi, le premier jour après l’intervention, les personnes qui écoutaient de la musique ont consommé deux fois moins de morphine que celles qui n’en écoutaient pas.

Cet impact de la musique sur le corps s'explique d'abord par ce qu'elle provoque dans le cerveau. Nicolas Silvestrini, chargé de cours à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, explique dans La Matinale que "la musique active un circuit associé à la récompense et au plaisir en général" et peut ainsi "induire une bonne humeur".

REPORTAGE - Un "Tinder des montagnes" dans le canton de Fribourg

Thibaud Monney, 28 ans, est un passionné de randonnées en montagne. Pour ce coeur à prendre, arpenter seul les paysages alpins est déjà un plaisir, mais partager ces moments à deux serait encore mieux. Après avoir testé les applications de rencontres, il réalise que cette approche ne lui correspond pas.

Le jeune Fribourgeois a alors l'idée originale de déposer des petits carnets rouges sur le chemin des randonneurs, pour permettre aux célibataires de laisser leurs coordonnées dans l’espoir de faire la connaissance d'un futur randonneur ou une future randonneuse, à l'image d'un "Tinder des montagnes".

L’idée a rapidement trouvé son public. Depuis six mois, ces carnets ont déjà permis à des dizaines de personnes de déposer un message. Quant à Thibaud, il a lui-même établi des contacts grâce à son concept. Et c'est ainsi qu’il a croisé la route de Léa, 27 ans, une passionnée de trail et de chocolat qui est devenue son amie.

