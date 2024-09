Des maxi-centrales solaires, "Médor" au bureau et la mue écolo d'un quartier de Nyon

Un calculateur pour comparer les futures primes d'assurance maladie, un couple d'opposants russes guidés par l'espoir, le gigantisme de certaines centrales électriques, des chiens de mieux en mieux tolérés au travail et un quartier d'habitation converti au tout-renouvelable: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

COMPARATEUR - Calculer ses primes maladies après l'annonce de la hausse

Les hausses des primes maladie sont désormais connues, de 6% en moyenne au niveau national. Les assurées et assurés ont jusqu'à fin novembre pour changer de caisse et limiter la casse. Attention toutefois: certaines offres s'accompagnent de restrictions dont il vaut mieux être conscient, comme ne plus pouvoir choisir le médecin traitant ou payer ses médicaments en pharmacie avant remboursement.

Ces conditions sont souvent la contrepartie pour obtenir des primes plus basses. En collaboration avec la Fédération romande des consommateurs (FRC), la cellule Data de RTSinfo et l'émission On en parle vous proposent un calculateur qui permet de comparer non seulement les prix, mais aussi les conditions des assurances maladie obligatoires.

ENTRETIEN - L'espoir de la démocratie chez le couple d'opposants Kara-Murza

Libéré cet été dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, l'opposant russe Vladimir Kara-Murza a été invité dans le 19h30 avec son épouse activiste Evgenia. Tous deux ont partagé leurs espoirs d'un Etat démocratique en Russie dans un futur proche.

Vladimir Kara-Murza purgeait une peine de 25 ans de prison dans une colonie pénitentiaire de Sibérie pour "trahison", après avoir condamné l'invasion russe de l'Ukraine. Son épouse Evgenia, traductrice et activiste en faveur des droits humains, a pris pendant ce temps la relève afin de mobiliser les opinions publiques et demander des comptes au régime du président Vladimir Poutine.

Aujourd'hui exilé, l'ancien prisonnier assure qu'il retournera dans son pays dans un futur proche. "Un jour viendra où la Russie sera un pays démocratique, européen et libre. Et ce jour viendra beaucoup plus vite que les gens ne le croient", a-t-il affirmé. Pour Vladimir Kara-Murza, le régime de Vladimir Poutine doit aujourd'hui "absolument perdre" la guerre en Ukraine. "Après cela, il faudra réintégrer une Russie changée, nouvelle et démocratique au sein de l'Europe et de la communauté internationale", condition sine qua non, selon l'opposant, d'avoir la paix en Europe.

CONSOMMATION - Les projets de centrales solaires toujours plus nombreux, toujours plus grands

Le solaire est en train de s’imposer comme l’acteur incontournable de la transition énergétique. L'Afrique du Sud, l'Egypte ou le Chili ont misé sur des centrales solaires, et même les Emirats arabes unis s’y sont mis.

Des installations solaires souvent sous la bannière des superlatifs: l’Australie a ainsi annoncé le mois dernier vouloir construire la plus grande centrale solaire au monde, qui alimentera l'équivalent de trois millions de foyers. D’autres chantiers gigantesques ont démarré ailleurs sur la planète, en Inde notamment, mais aussi en Chine.

En dix ans, les capacités de production d’énergie solaire dans le monde ont été multipliées par huit. Alors que le solaire ne représentait même pas 20% de toutes les nouvelles sources d’énergie construites sur la planète en 2021, ce sera, grâce à la Chine notamment, près de 40% en 2024. Selon les projections, le solaire devrait représenter plus de 50% de toutes les nouvelles sources d’énergie construites en 2028.

REPORTAGE - Quand "Médor", "Ulysse" et "Nala" deviennent vos collègues de travail

Depuis la pandémie de Covid-19, le nombre de chiens en Suisse a explosé - plus 50'000 en quatre ans, pour un total actuel de 550'000 - et les refuges peinent à gérer les abandons liés au retour au travail en présentiel. De leur côté, les entreprises se demandent si elles doivent accepter la présence de chiens sur le lieu de travail.

Selon un sondage réalisé par l'institut iVox au printemps dernier, 35% des entreprises suisses auraient mis en place un règlement spécifique sur la présence des chiens. En plus de prévenir les abandons, les effets positifs relevés de la présence d'un chien au travail sont la réduction du niveau de stress général et une influence positive sur l'ambiance au bureau.

Pourtant, malgré cette vague positive, toutes les entreprises ne sont pas encore prêtes à franchir le pas, selon la centaine d'entre elles sondées par la RTS. Les banques traditionnelles, les assurances et les administrations restent réticentes, invoquant allergies, peurs ou encore problèmes de nettoyage. Mais plus les entreprises cherchent à afficher une image moderne et sociale, plus elles se montrent favorables.

REPORTAGE - Un quartier de Nyon réussit le pari de la transition énergétique totale

Les onze bâtiments du quartier de la Paix à Nyon, dans le canton de Vaud, ont été entièrement rénovés sur le plan énergétique. Réussir les transitions d'une telle ampleur est un défi de taille.

Pour engager une mue à l’échelle d’un voisinage entier, il faut en effet obtenir le feu vert de chacun des propriétaires. Ceux-ci doivent se mettre d'accord sur les travaux à effectuer en priorité, avec des débats souvent houleux. C'était plus simple à Nyon, car les bâtiments appartiennent tous à la Coopérative d'habitation de la Paix.

Rénover de fond en comble un parc immobilier a toutefois son prix: 5,3 millions de francs dans le cas du quartier nyonnais. Si des subventions communales, cantonales et fédérales peuvent intervenir - 13% du coût total dans ce cas - elles sont en revanche rarement déterminantes pour les propriétaires au moment de décider de l'entame de ce type de projet.

