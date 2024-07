Des fans "fiers" accueillent la Nati à la maison après la cruelle défaite en quarts

Des milliers de supporters sont venus dimanche des quatre coins de la Suisse ovationner l'équipe nationale à son retour à Zurich, après sa défaite la veille aux tirs au but contre l'Angleterre en quart de finale de l'Euro.

L'ambiance était au rendez-vous, même si cette élimination pour un seul penalty arrêté a de quoi laisser un arrière-goût amer.

"C'est sûr que quand on donne tout pendant 120 minutes et qu'on perd aux tirs au but, ça fait mal", a reconnu le capitaine Granit Xhaka sur la scène installée sur l'Europaallee, près de la gare, pour accueillir les joueurs de retour de Stuttgart en bus.

"On peut être fiers"

"Mais dans l'ensemble, l'équipe et le staff ont fait une très bonne prestation et on voit que les gens nous soutiennent", a nuancé le milieu de terrain devant la nuée rouge à croix blanche.

Les fans de la Nati se disent déçus, mais surtout admiratifs. "Je pense qu'on peut être fiers. Le verre est clairement à moitié plein", estime un Romand dans le 19h30.

"Ils ont vraiment bien joué et on se réjouit vraiment des prochains matchs", souligne une supportrice. "Je pense qu'on peut faire encore mieux au prochain Mondial et pourquoi pas aller cette fois en demi-finale", envisage un autre fan.

Un changement de statut

Les supporters et les joueurs sont convaincus qu'il y a un avant et un après cet Euro 2024. La Nati a prouvé une nouvelle fois qu'elle est tout à fait capable de rivaliser avec les grandes nations du football.

"Nous ne sommes plus la petite Suisse. On voit que nous voulons exister contre les grands", soutient Xherdan Shaqiri. "Nous avons montré une fois de plus que nous pouvons leur tenir tête. L'avenir s'annonce bien."

Murat Yakin veut prolonger

Le sélectionneur Murat Yakin a pour sa part annoncé qu'il souhaite rester à la tête de l'équipe nationale. "On pratique un football fantastique et on verra dans les prochains jours si je continue", a déclaré l'entraîneur. "Quelque chose qu’on aime faire et avec des gens qu’on aime côtoyer, on serait heureux de continuer comme ça."

Malgré la déception, l'équipe nationale ne baisse pas les bras et affiche la couleur: désormais, il faut la considérer comme un adversaire de taille.

