Des élus fédéraux veulent rendre l'assassinat imprescriptible

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats espère inscrire l'imprescriptibilité de l’assassinat dans le Code pénal. Ce sujet, très émotionnel, est l’un des plus clivants aux Chambres fédérales.

Son communiqué de presse est passé sous les radars. Il y a quelques semaines, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats annonce qu'à une courte majorité (5 voix contre 4), elle a décidé de soumettre à la Chambre haute un projet demandant l’imprescriptibilité de l'assassinat.

Cette décision constitue une étape importante dans ce dossier qui occupe les Chambres fédérales depuis 2019. Cette année-là, en effet, le canton de Saint-Gall a déposé une initiative demandant que les crimes les plus graves soient imprescriptibles.

Après un aller-retour entre le Conseil national et le Conseil des Etats, le sujet est donc de nouveau sur le bureau du Conseil des Etats. Il l'étudiera au printemps 2025 et une décision définitive sur cette question devrait être prise dans les mois qui suivront.

Prescrit après 30 ans

Aujourd'hui, en Suisse, l’assassinat est prescrit après 30 ans. Cela signifie qu'un assassin qui serait identifié ou qui se mettrait à table plus de trente ans après les faits ne risquerait strictement rien d'un point de vue pénal.

Prenons un exemple: en décembre 1993, un restaurateur genevois a été assassiné de plusieurs coups de couteau dans son immeuble.

Cet homicide a donné lieu à de nombreuses mesures d'instruction, mais l'auteur n'a jamais été confondu. Cette affaire qui s'est déroulée il y a 31 ans est donc prescrite depuis maintenant un an.

Que se passera-t-il si l'assassin est retrouvé dans cinq ans? Je le croiserais dans la rue, je saurais qu'il a tué mon père, mais on ne pourrait rien faire. Je le vis très mal La fille d'un restaurateur genevois assassiné en 1993

Si l'assassin devait sortir du bois, il ne serait ainsi pas inquiété par la justice. Interrogée dans La Matinale de la RTS, la fille du restaurateur ne cache pas son désarroi.

"J'éprouve un sentiment de tristesse. Que se passera-t-il si l’assassin est retrouvé dans cinq ans? Je le croiserais dans la rue, je saurais qu'il a tué mon père, mais on ne pourrait rien faire. Je le vis très mal. C'est désolant, ne serait-ce que pour la mémoire de mon père", confie Murielle, rencontrée lundi soir à son domicile.

Pour la quinquagénaire, la situation est dure à gérer. "Avec mon frère, on avait de l'espoir. On a toujours eu de l'espoir, mais là, on n'en a plus. Et quand on n'a plus d’espoir, on le vit mal."

Professeur de droit pénal à l’Université de Genève et grand connaisseur des questions de prescription, Yvan Jeanneret comprend la tristesse de Murielle, mais rappelle un message "qui est parfois difficile à entendre".

Punir une personne qui a commis une infraction il y a quarante ans, mais qui s'est comportée de manière parfaite depuis lors, a-t-il encore un sens? Yvan Jeanneret, professeur de droit pénal à l’Université de Genève

"Le droit pénal est un droit qui est un droit de l’auteur, avant tout. Il est là pour sanctionner quelqu'un qui a commis une infraction, mais cette sanction doit avoir un sens. C'est une question qui se cache derrière la prescription. Punir une personne qui a commis une infraction il y a quarante ans, mais qui s'est comportée de manière parfaite depuis lors, a-t-il encore un sens", s'interroge Yvan Jeanneret.

"Pied de nez"

On le constate, sur ce sujet, il y a une tension entre une approche émotionnelle et une approche plus légaliste. Cette tension explique les votes très serrés des élus aux Chambres fédérales.

Membre de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, Mauro Poggia est favorable à une imprescriptibilité de l'assassinat. "Dans l'échelle des crimes les plus abominables, l'assassinat est dans le top", explique le sénateur genevois MCG, qui siège avec le groupe UDC.

"Ce sont des infractions qui sont particulièrement odieuses, comme le dit le législateur, et il est choquant qu'après un certain délai, 30 ans aujourd’hui, le coupable, même découvert, puisse faire un pied de nez à la justice et surtout aux familles de la victime."

On risque de donner de faux espoirs aux familles de victimes Romain Collaud, conseiller d’Etat PLR fribourgeois à la tête de la sécurité et de la justice

S'ils sont sensibles à cet argument, les cantons, dans leur grande majorité, sont opposés à rendre l’assassinat imprescriptible. Ils l'ont dit lors de la procédure de consultation menée par la Commission des affaires juridiques des Etats.

Les résultats de la consultation, diffusés il y a quelques semaines, sont passés inaperçus. Dix-sept cantons ont rejeté le texte de la commission. Cela a été le cas des cantons de Genève, Vaud et Fribourg en Suisse romande.

Dans les grandes lignes, certains cantons expliquent que pour prouver l'assassinat, il faut démontrer "l'absence particulière de scrupules" de l’auteur. Cela peut passer par la recherche et l'audition de témoins. Mais en retrouver après plus de trente ans et s'assurer que leurs propos sont fiables est loin d’être gagné.

"On risque ainsi de donner de faux espoirs aux familles de victimes", estime le conseiller d’Etat PLR fribourgeois Romain Collaud, à la tête de la sécurité et de la justice.

Génocide et crimes de guerre

"La douleur n'a pas de prescription. Mais imaginez qu'on arrête une personne trente après les faits, qu'elle soit jugée pour assassinat, mais que l'assassinat ne puisse être retenu faute de réussir à démontrer l’absence de scrupules. L'auteur serait alors libéré et il faudrait même peut-être l'indemniser. La douleur des familles de victimes pourrait alors être encore plus grande."

La question de la prescription, très émotionnelle, devrait être tranchée l'an prochain. On saura alors si l'assassinat devient imprescriptible au même titre que le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou les actes d'ordre sexuel commis sur des enfants de moins de 12 ans.

Fabiano Citroni, Pôle Enquête RTS