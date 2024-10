Des distributions sauvages de Red Bull sur les campus romands

Depuis la rentrée universitaire, des distributions de canettes Red Bull ont régulièrement lieu sur les campus de Lausanne et Berne sans aucune autorisation, révèle une enquête de la RTS.

Le géant des boissons énergisantes ne s’en cache pas: les étudiants sont l’une des cibles prioritaires de son marketing. Sur son site internet, on peut lire que la boisson "tonifie l’esprit" et serait appréciée par "les sportifs de haut niveau, les étudiants" et "ceux qui exercent un métier exigeant". Avec le stress des révisions, les nuits courtes et le besoin de concentration, tous les ingrédients sont réunis pour inciter les étudiants et étudiantes à acheter des canettes. La marque autrichienne l’a bien compris.

L’enquête de l’émission de la RTS Vraiment révèle que les campus romands sont devenus des lieux de distribution directe pour la marque qui a écoulé plus de 12 milliards de canettes dans le monde en 2023, en partie produites en Suisse, à Widnau (SG). Des distributions de boissons gratuites ont été organisées directement sur les campus, ce qui est totalement contraire aux règlements.

"C’est clairement quelque chose d’abusif. Normalement, toute distribution de boissons ou d'aliments est interdite", confirme Delphine Douçot, adjointe de direction de l’Université de Lausanne. Elle souhaite protéger le corpus des étudiants face à la promotion massive de produits en tous genres.

Le bus Red Bull déposait les étudiants en ville ou en soirée, lors des journées d'intégrations universitaires. [RTS - Mauricio Nogueira Dislich]

Dans un sac de bienvenue

A Lausanne et à Berne, les étudiants étaient invités à récupérer un sac de bienvenue contenant une canette alors que toute distribution de boissons et de nourriture par des marques est normalement interdite sur ces campus. Lors des journées d’intégration qui se sont déroulées fin septembre, un bus à deux étages aux couleurs de la marque au taureau a même sillonné les campus de Lausanne et Berne pour déposer gratuitement les étudiants sur leur lieu de soirée.

Nous avons vérifié auprès de la faculté et elle n’a jamais reçu de demande d’autorisation Delphine Douçot, adjointe de direction de l’Université de Lausanne

A l’intérieur se trouvaient un bar et des ambassadeurs Red Bull chargés d’offrir des canettes déjà ouvertes et de faire découvrir les nouvelles saveurs de la marque. Problème, ce bus a stationné sur l'espace public se trouvait à moins de 30 mètres des bâtiments universitaires, ce qui est interdit.

Contactée, la police du commerce de Berne a également confirmé que l’entreprise ne disposait d’aucune autorisation pour ces distributions. "Dans la ville de Berne, il est interdit de distribuer des produits emballés sur le domaine public" déclare Norbert Esseiva, chef de la police municipale du commerce.

"Une promotion active"

A Lausanne, le comité des étudiants HEC poste régulièrement des photos de soirées. Et sur ces dernières, les canettes bleues sont bien présentes. Une vidéo montrant un frigo rempli de Red Bull installé directement dans le bureau du comité a même été repérée par la RTS, preuve d’un accès gratuit aux différentes canettes.

"Il y a là une promotion active", ajoute l’adjointe de direction de l’UNIL. "Nous avons vérifié auprès de la faculté et elle n’a jamais reçu de demande d’autorisation". Selon le règlement de l’université, les associations peuvent avoir recours au sponsoring, et distribuer des goodies, mais pas de la nourriture et des boissons. Le comité HEC a donc contourné les indications en vigueur.

Des "student marketeers" sur les campus

Les journalistes de l’émission Vraiment ont également repéré des offres d’emploi pour des postes d’ambassadeurs, appelés des "student marketeers", à Lausanne, Neuchâtel, Fribourg. Leur rôle: distribuer des canettes et promouvoir la marque directement sur les campus tout au long de l’année.

"Nous avons une personne sur le campus qui étudie également comme nous et représente Red Bull en même temps. En cas d’événement, nous savons que nous pouvons le contacter et qu’il soutiendra notre événement avec des produits", confirme une membre du Comité HEC de Lausanne. Les associations étudiantes de l’Université de Neuchâtel ont également confirmé.

Le service de communication de Red Bull, sollicité par la RTS, n’a pas souhaité s’exprimer. Par écrit, l’entreprise déclare ne pas avoir pour "habitude de participer à des interviews sur [ses] pratiques commerciales".

Cécile Tran-Tien, en collaboration avec Lucie Ostorero