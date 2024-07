Des difficultés à prévoir pour les voyageurs suisses qui prennent le train vers l'étranger

Les personnes qui voyagent en train de la Suisse vers l'étranger doivent s'armer de patience cet été. Des chantiers dans le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne entraînent des changements d'itinéraire, des retards et des suppressions de trains.

Les chemins de fer allemands, Deutsche Bahn (DB), ont lancé de grands chantiers au début des vacances d'été qui perturbent le trafic ferroviaire. La ligne Mannheim-Francfort est fermée. Les liaisons Eurocity entre la Suisse et Hambourg sont supprimées. Les trains sont déviés, ce qui entraîne des durées de trajets plus longs, ont indiqué mardi les CFF sur leur site internet.

Bus de remplacement et moins de trains

Du 3 août au 6 septembre, les trains Intercity entre Zurich et Stuttgart ne pourront pas circuler directement entre les deux villes. Les voyageurs devront prendre un bus entre Rastatt et Baden-Baden, car la ligne entre les deux villes est fermée en raison de travaux.

Les voyages via Brigues (VS) vers le nord de l'Italie seront également soumis à des restrictions. L'offre sur l'axe du Simplon entre Domodossola et Milan sera même "réduite pendant plusieurs années", selon les CFF. Du lundi au vendredi, il y aura un train en moins dans les deux sens entre Bâle-Berne-Milan et Genève-Brigue-Milan.

Du 9 au 30 août, la ligne Iselle-Domodossola sera fermée. Des bus de remplacement sont prévus. La durée du trajet est prolongée et le nombre de places assises disponibles est réduit. En raison du déraillement d'un train de marchandises en 2023, la circulation dans le tunnel de base du Gothard reste limitée.

ats/juma