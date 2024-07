Des défauts sur un quart des appareils électriques contrôlés en Suisse

Près d'un quart des 1260 appareils électriques contrôlés en Suisse en 2023 présentaient des défauts majeurs ou mineurs. Les autorités, qui ont prononcé 114 interdictions de vente, sont toujours plus sollicitées sur l'électromobilité et les équipements photovoltaïques.

La plupart des 210 équipements défectueux comportaient des défauts pouvant entraîner des risques de décharges électriques, de brûlures, de dégagement de fumée ou d’incendie, a indiqué lundi l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) dans un communiqué.

Les appareils ont été répertoriés sur internet et lors de contrôles sur place, notamment dans les points de vente. Des vérifications ont également été réalisées directement auprès des fabricants, mais aussi à la suite d'annonces de la part de tiers, ajoute l'autorité.

Parmi les matériels interdits à la vente figuraient des appareils ménagers et de bureau, des luminaires LED ou laser, des chargeurs, des batteries externes, des installations photovoltaïques "Plug & Play" ainsi que des batteries domestiques. L'année dernière, l'ESTI a publié au total 10 rappels et alertes de sécurité.

Appel à la prudence

De plus, de nombreux appareils électriques munis de fiches étrangères non conformes ont à nouveau fait l'objet d'une interdiction de vente, relève l'ESTI. Dans une vingtaine de cas, les produits ont été retirés par les acteurs économiques eux-mêmes.

L'ESTI reçoit toujours plus de questions sur des équipements pour l'électromobilité (bornes et câbles de recharge), ainsi que sur des composants d'installations photovoltaïques (onduleurs, panneaux solaires, unités de raccordement au réseau, etc.)

De manière générale, l'organe de surveillance appelle les consommateurs à la prudence, notamment lorsque les articles sont proposés sur des plateformes web non européennes et à des prix trop alléchants ("bonnes affaires"). Ils peuvent en effet se révéler dangereux en raison de composants de moindre qualité ou de prises pas adaptées à la Suisse. L'ESTI appelle à privilégier les produits certifiés.

>> Ecouter les explications du responsable de la surveillance du marché pour les appareils électriques à basse tension en Suisse Severo Nicoli : afp - Idriss Bigou-Gilles Un quart des appareils électriques contrôlés en Suisse sont défectueux: interview de Severo Nicoli / La Matinale / 39 sec. / aujourd'hui à 06:19

ats/miro