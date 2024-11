Des crèmes solaires vendues par la société Temu ne respectent pas du tout les normes de protection

Neuf mois après son lancement, le chiffre d’affaires de Temu en Suisse était estimé à 350 millions de francs. Le nombre de paquets livrés par jour se chiffre en dizaines de milliers.

En Suisse, c’est la douane qui est chargée d’empêcher l’entrée de produits illégaux ou nocifs. "Nous recherchons des stupéfiants et des armes, mais aussi des jouets avec des substances interdites ou des médicaments contrefaits qui peuvent être dangereux pour la santé", précise Lukas Koller, chef de la "Douane Bâle Sud", rencontré au nouveau centre de tri de La Poste à Pratteln.

Un contrôle à 100% impossible

Les douaniers y procèdent à des contrôles visuels des colis mais font aussi recours à des chiens spécialement dressés pour détecter drogues ou explosifs, ainsi qu’à un scanner qui permet de lire les formes des objets à l’intérieur des colis et de détecter les éléments métalliques.

En tout, 160'000 paquets arrivent chaque jour à Pratteln. En une matinée, la douane, elle, ne peut en contrôler qu’un millier, 160 fois moins. De plus, les effectifs en personnels étant limités, les contrôles ne sont de loin pas quotidiens et se font de manière irrégulière. Alors que le nombre d’envois en provenance de Chine, lui, ne cesse d’augmenter.

"C’est de plus en plus compliqué pour nous. Nous faisons des contrôles basés sur les risques. Nous essayons de travailler le plus efficacement possible avec les données dont nous disposons", relève Lukas Koller, qui concède qu’un contrôle à 100% est impossible. "Cela créerait des kilomètres d'embouteillages. Votre commande mettrait trois ou quatre mois pour arriver chez vous, et vous ne seriez pas content non plus."