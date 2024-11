Des consommateurs américains portent plainte contre Lindt & Sprüngli

Une polémique secoue le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli aux Etats-Unis. Accusée de ne pas avoir mentionné la présence de métaux lourds dans certains de ses produits, la marque fait face à une action collective.

Lindt & Sprüngli a tenté sans succès de mettre un terme à une plainte collective aux Etats-Unis, lancée en février 2023 à la suite d'un article d'une association américaine de consommateurs mettant en cause la présence de métaux lourds dans les plaques de chocolat noir de plusieurs fabricants, dont deux produits par Lindt.

Les avocats du chocolatier ont affirmé que les mentions "excellence" et "fabriqué avec nos meilleurs ingrédients" apposées sur les emballages n'étaient que de "la publicité exagérée", inexploitable pour engager sa responsabilité, selon une décision en première instance d'une cour du district Est de New York, datant de début septembre.

Présence de plomb et de cadmium

Des consommateurs en Alabama, Californie, Floride, Illinois, Nevada et à New York avaient saisi la justice aux Etats-Unis à la suite de la publication fin 2022 d'un article de l'association américaine de consommateurs Consumer Reports concernant la présence de plomb et de cadmium dans des plaques de chocolat noir.

Cette association avait testé 28 plaques commercialisées aux Etats-Unis. Une des plaques de Lindt figurait parmi les huit présentant un taux élevé de cadmium, une autre parmi les 10 présentant un taux élevé de plomb, sans pour autant obtenir la plus mauvaise note. Deux des produits de Lindt, commercialisés par sa marque américaine Ghirardelli, étaient même classés parmi les plus sûrs.

Des contrôles "importants" dans la fillière

Mais de quel risque parle-t-on exactement? Et surtout, comment le cadmium et le plomb arrivent-ils dans le chocolat? "Le cadmium se retrouve par voie naturelle, via les cacaoyers, dans le chocolat. En particulier si le cacaoyer est cultivé sur les terres volcaniques, spécifiquement en Amérique du Sud et en Amérique centrale", a expliqué mercredi dans le 19h30 de la RTS le directeur de Chocosuisse Roger Wehrli.

Le cadmium a une toxicité essentiellement rénale et osseuse. Quant au plomb, c’est une toxicité essentiellement neurologique Jean Terrier, chef de clinique du Service de toxicologique aux HUG

Caroline Buechler, co-fondatrice d'Orfève Manufacture Suisse de Cacao & Chocolat, souligne également l’importance des contrôles dans la filière: "Si le cacao contient plus que la norme légale, nous allons adapter nos recettes. Les recettes vont donc varier en fonction du pourcentage de cacao contenu dans le chocolat. On ne va pas aller vers du 100% ou du 90%, par exemple, mais plutôt descendre vers du 80% à 70%", explique-t-elle au micro de la RTS.

Pas de raison de s'inquiéter

Le chocolat noir a donc plus de risque de contenir des métaux lourds, car le cacao est moins dilué avec du lait et du sucre. "Le cadmium a une toxicité essentiellement rénale et osseuse. Quant au plomb, c’est une toxicité essentiellement neurologique", précise de son côté Jean Terrier, chef de clinique du Service de toxicologique aux HUG.

A quelques semaines des fêtes, il n'y a toutefois pas de quoi s'alarmer. En effet, selon les seuils fixés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), un adulte pourrait consommer jusqu’à une plaque de chocolat par jour pour le cadmium, et jusqu’à deux pour le plomb, sans risque notable.

Si des plaques d'autres fabricants présentaient des concentrations de métaux lourds plus élevées, y compris des marques bio, les consommateurs ont insisté dans cette plainte collective sur le fait qu'ils avaient payé plus cher pour des produits de Lindt afin de s'offrir des produits de qualité.

hkr avec afp/ats