Des colons qui veulent reconquérir Gaza, les îles Féroé sans touristes et l'hommage à Claude Torracinta

Des colons israéliens qui rêvent de reconquérir la bande de Gaza, les îles Féroé qui ferment leurs portes aux touristes pour la bonne cause, le décès et l'hommage à l'homme de télévision Claude Torracinta, l'interview du nouveau directeur du CICR Pierre Krähenbühl et le regain de popularité du Vreneli: tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

REPORTAGE - Ces colons israéliens qui rêvent de reprendre Gaza En Israël, certains estiment que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est trop modéré. Parmi eux, des colons d'extrême droite réclament l'arrêt de toute aide à Gaza et le feu vert pour recoloniser l'enclave palestinienne, d'où ils avaient été évacués en 2005. Certains ont à peine 12 ans et ils décident parfois de rater l’école pour empêcher l’aide humanitaire d’arriver à Gaza. La plupart d'entre eux viennent des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper tous les camions qui souhaitent se rendre dans l'enclave assiégée pour les fouiller. D'autres personnes sont prêtes à repartir, dès que possible, dans la bande de Gaza. >> Voir le reportage de Mise au point : Ces colons qui veulent reprendre Gaza / Mise au point / 16 min. / dimanche à 20:15 >> Lire aussi : Ces colons israéliens qui veulent reconquérir la bande de Gaza TENDANCE - Les Iles Féroé sans touriste Durant quatre jours au printemps, l'Office du tourisme des îles Féroé mène une action insolite: fermer ses sites les plus connus aux visiteurs. Au lieu de cela, une centaine "d'écovolontaires" arrivent sur cet archipel sauvage pour entretenir le territoire. Par cette initiative, les autorités veulent continuer de développer le tourisme tout en préservant l'environnement, qui fait la renommée des îles. Grâce à une nouvelle liaison aérienne, l’immense marché américain s'ouvre désormais via l’Islande. Høgni Hoydal, ministre des Affaires étrangères et du Commerce, estime que le "tourisme participatif" est justement la clé pour trouver le bon équilibre. >> Voir le reportage du 19h30 : Chaque année, les îles Féroé luttent contre le tourisme de masse en faisant appel à des écovolontaires / 19h30 / 4 min. / dimanche à 19:30 >> Lire aussi : Les îles Féroé fermées aux touristes pendant quatre jours pour la bonne cause DOCUMENTAIRE - Décès de Claude Torracinta Claude Torracinta, ancien producteur de Temps Présent et directeur de l'information à la RTS, est décédé à l'âge de 89 ans. Figure emblématique de la télévision en Suisse romande, il avait co-fondé en 1969 le magazine Temps Présent, qu’il a marqué de sa personnalité. Mercredi, la RTS a modifié sa programmation pour diffuser un documentaire inédit retraçant sa carrière. Jeudi, Temps Présent a également consacré un sujet à son fondateur: >> Voir le documentaire consacré à Claude Torracinta : Claude Torracinta, géant du petit écran / Doc à la Une / 64 min. / mercredi à 22:00 >> Voir le sujet de Temps Présent consacré à son fondateur : Claude Torracinta, l’homme du Temps Présent. / Temps présent / 29 min. / jeudi à 20:10 >> Lire aussi : Figure marquante de la télévision en Suisse romande, Claude Torracinta est décédé à l'âge de 89 ans et Claude Torracinta, une leçon de journalisme INTERVIEW - "Nous nous sommes habitués à l’idée de guerre inévitable" Agé de 58 ans, Pierre Krähenbühl est depuis le 1er avril le nouveau directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Invité mardi de La Matinale, il s'exprimait pour la première fois dans un média. A cette occasion, il a évoqué l’avenir de l'institution et exprimé son inquiétude face à un monde de plus en plus polarisé. Dans cet entretien, Pierre Krähenbühl a également parlé de la situation à Gaza, en soulignant l'ampleur du drame humain et le rôle "crucial" du CICR. >> Voir l'interview de Pierre Krähenbühl dans La Matinale : L'invité de La Matinale (vidéo) - Pierre Krähenbühl, directeur du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) / La Matinale / 15 min. / mardi à 07:00 >> Lire aussi : Pierre Krähenbühl: "Collectivement, nous nous sommes habitués à l’idée que la guerre est inévitable" ANALYSE - Un Vreneli qui vaut de l'or Le Vreneli fait un joli retour en grâce actuellement en Suisse. Les volumes de transactions sont en effet en forte hausse pour cette pièce d'or dont le nom provient de Verena, personnification féminine de la Confédération helvétique, semblable à la "Marianne" française. Alors que certains croyaient cette pièce d'or désuète, elle connaît un regain de popularité à la faveur de la hausse des cours de l'or. La valeur de ces pièces peut aller de 400 à 150'000 francs pour les plus rares, notamment les 12 pièces où Verena apparaît avec une mèche rebelle. >> Ecouter le sujet de La Matinale : Keystone - HANDOUT Retour en grâce du Vreneli en raison de la hausse des cours de l’or, explications / La Matinale / 1 min. / mardi à 06:31 >> Lire aussi : Vous avez un Vreneli dans votre tiroir? Il peut valoir jusqu'à 150'000 francs RTSinfo