Des arnaques concernant les avoirs LPP dénoncées

Des appels frauduleux proposent de rechercher vos avoirs LPP à votre place. Des entreprises non autorisées cherchent ainsi à escroquer des personnes crédules. D'autres courtiers, autorisés, proposent le même service, mais il faut rester attentif aux frais engendrés par cette prestation.

Récemment, Yves Genier, rédacteur en chef du magazine Mon Argent, a été contacté par une entreprise se disant spécialisée dans le regroupement des avoirs LPP (deuxième pilier).

Après vérification, cette société figure sur la liste d'alerte de la Finma, le gendarme suisse des banques et assurances. De telles entreprises non autorisées pourraient en effet tenter d'arnaquer certaines personnes, met en garde l'émission On en parle.

Comment récupérer ses avoirs LPP en toute sécurité?

Il est possible de se rendre sur le site internet de la Centrale du deuxième pilier, un service de la Confédération et d’y remplir un simple formulaire en ligne. Ce service retrouvera et transférera gratuitement les avoirs LPP sur la bonne caisse de pension ou alors sur un compte de libre passage.

Attention aux intermédiaires payants

Ces démarches peuvent aussi être faites légalement par des courtiers autorisés, souvent à des fins de placement. Mais attention aux frais que cela engendre!

Ces intermédiaires prélèvent en effet une commission sur le montant des avoirs, commission qui peut être importante lorsqu’elle est calculée en pourcentage des avoirs concernés, alors que la centrale du deuxième pilier offre la même prestation de recherche et de regroupement sans frais.

Que risque-t-on en ne faisant rien?

Vos avoirs seront toujours les vôtres, mais gérés par l'institution supplétive qui verse un intérêt souvent inférieur à l'inflation, érodant ainsi votre capital avec le temps et vos rentes ou capitaux seront plus complexes à calculer au moment de la retraite.

En conclusion, il vaut mieux utiliser le service gratuit de la centrale du deuxième pilier pour regrouper ses avoirs LPP. Cela garantit une solution simple, sûre et sans frais supplémentaires. Soyez vigilants face aux courtiers non autorisés et évitez les intermédiaires payants lorsque cela n'est pas nécessaire.

Sujet radio : Aline Bachofner

Adaptation web: Laure Pagella