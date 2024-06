Dernier coucher de soleil pour Maria Mettral à la météo de la RTS

La comédienne genevoise Maria Mettral a présenté ce dimanche sa dernière météo, au terme du 19h30 de la RTS. Retour sur le parcours d'une présentatrice qui a parlé de la pluie et du beau temps, littéralement, pendant 35 ans.

La première fois qu’elle est entrée dans le salon des Romands, c’était depuis le plateau de Midi Public, en 1985, pour parler d'un spectacle dans lequel elle jouait.

Quatre ans plus tard, c’est un peu par hasard que la comédienne devient Madame météo auprès de la Télévision Suisse Romande, après une phase d’apprentissage.

Qu'il pleuve ou qu'il vente, 35 ans au service du public

Maria Mettral a fait son premier bulletin météo le 23 janvier 1989, le jour du décès de Salvador Dali. Depuis lors, elle est devenue l’une des figures emblématiques de la chaîne TV publique romande.

Elle y a chanté, fait des lectures, commenté le football ou présenté des émissions spéciales, le tout en continuant pendant 35 ans à commenter aux Romands et Romandes le temps qu'il fait ou fera.

Merci Maria Mettral! / Communication d'entreprise / 1 min. / jeudi à 16:34

La comédie continue

Dans une interview au Matin, elle révèle cependant ne pas prendre complètement sa retraite. "Je continue mon métier de comédienne que j'ai commencé il y a 43 ans. J'ai des spectacles confirmés jusqu'à fin 2025 et peut-être au-delà. Je suis bien occupée avec ça, en plus de mes formations et cours de théâtre."

Et de remercier les téléspectatrices et téléspectateurs romands qui l'ont suivie durant plus de trois décennies: "J'aime ce rapport de proximité, presque d'amitié, qui s'est tissé entre nous à travers l'écran. (...) Je les encourage à venir me voir au théâtre ou à me faire un petit coucou dans la rue."

>> L'interview de Maria Mettral dans le 19h30 : Entretien avec Maria Mettral, qui revient sur ses 35 ans de carrière de présentatrice météo / 19h30 / 4 min. / aujourd'hui à 19:30

