Débats des lecteurs: les quatre discussions les plus productives du mois de juillet

L'offre "dialogue" de la SSR propose une plateforme de débats en ligne pour toute la Suisse, traduite dans les quatre langues nationales et en anglais. Quatre débats ont particulièrement attisé la discussion durant le mois juillet, donnant du fil à retordre aux équipes de modération.

Ce dernier mois, quatre débats ont particulièrement suscité la discussion chez les utilisateurs et utilisatrices de nos débats en ligne: l'hypothétique "pole position" de Trump à la présidentielle américaine, les enjeux éthiques du suicide assisté, la santé mentale générale de la population suisse et la participation politique de la diaspora.

22 juillet - Présidentielle américaine: Trump a-t-il déjà gagné?

Le débat sur l'hypothétique "pole position" de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine a été, de loin, incontestablement, le plus "musclé" de tous les débats du mois de juillet. A la suite du retrait de Joe Biden, quelques jours seulement après la tentative d'assassinat ratée sur Donald Trump, le républicain semblait se retrouver seul dans la course à la Maison Blanche, auréolé d'un statut de "miraculé". Le débat a été ouvert à cette date, le 22 juillet.



Mais c'était sans compter la résilience des démocrates, qui ont rapidement mis en avant la candidature de Kamala Harris pour contrer la dynamique républicaine. Si bien que 86% des plus de 2600 votants de notre plateforme ont estimé que Trump n'avait pas "déjà" gagné la présidentielle du 5 novembre.

Et vous, qu'en pensez-vous?

25 juillet - Suicide assisté: une mort dans la dignité ou un choix éthique compliqué?

A la mi-juillet, la presse s'est faite le relais d'une nouvelle technologie de suicide assisté, la capsule Sarco, dont l'utilisation aurait été prévue dans le pays, en Valais. Très vite, les autorités cantonales ont posé leur veto.

La question de l'autorisation ou non de ce dispositif a ressuscité de nombreux débats sur le suicide assisté en général. A ce titre, le 25 juillet, pour faire dialoguer des opinions éthiques plus critiques - et peut-être aussi plus traditionalistes - avec des opinions favorables à l'assistance au suicide, un débat a été ouvert sur la plateforme "dialogue". Trois quarts (75%) des utilisateurs et utilisatrices choisissent de reconnaître que l'assistance au suicide permet une mort digne plutôt que d'estimer que ce procédé pose de vraies complications éthiques (21%).

Et vous, qu'en pensez-vous?

17 juillet - Santé mentale: la Suisse est-elle en crise?

Partant des constats récents sur la santé mentale de la population suisse, notamment celle des jeunes qui se péjorerait, c'est à une réflexion plus générale que les contributrices et contributeurs du forum de discussions "dialogue" ont voulu inviter.



Sur la base du vote du public, la question "Santé mentale: la Suisse est-elle en crise?", proposée par un utilisateur de la plateforme, a récolté l'assentiment général. Un débat a donc été ouvert le 17 juillet. 76% des participantes et participants ont ensuite estimé qu'en effet, le pays traversait "une crise de la santé mentale".

Rejoignez notre débat ci-dessous!

11 juillet - Les Suisses de l'étranger devraient-ils avoir plus d'influence politique?

Le 100e Congrès des Suisses de l'étranger s'est tenu à Lucerne du 11 au 13 juillet 2024. L'Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) y animait une réflexion concernant la diaspora helvète en pleine croissance et le rôle des nouvelles technologies dans l'amélioration de la participation de cette "Cinquième Suisse" à notre démocratie. 53% des utilisateurs et utilisatrices de notre plateforme semblent penser que la participation actuelle de la diaspora à la vie politique est suffisante.



Et vous, qu'en pensez-vous? Les Suisses de l'étranger devraient-ils avoir plus d'influence politique?

Julien Furrer