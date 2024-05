De nouveaux embouteillages devant le tunnel du Gothard

Il a de nouveau fallu faire preuve de patience pour voyager vers le sud en ce dimanche de Pentecôte. Les embouteillages se sont accumulés sur une dizaine de kilomètres devant le portail nord du tunnel du Gothard à Göschenen (UR).

Au pire de la journée, vers midi, la colonne de voitures a atteint 11 km, deux fois moins que samedi. L'attente était ainsi de près de deux heures avant de franchir le tunnel long de 17 km en direction du Tessin. Les embouteillages se sont formés dès potron-minet pour atteindre les 10 km peu après 10h, selon le TCS.

Ce n'est qu'en fin d'après-midi, vers 17h30 que le trafic a retrouvé sa fluidité à travers le tunnel.

Un bouchon s'est également formé entre le centre de Chiasso (TI) et le passage de la frontière italienne. Jusqu'en début d'après-midi, un kilomètre de bouchon s'y est maintenu.

Itinéraire alternatif

Il est conseillé aux automobilistes d'emprunter le tronçon du San Bernardino sur l'A13 comme itinéraire alternatif, même si là aussi des ralentissements sont constatés.

Samedi, les voyageurs en direction du sud avaient dû patienter parfois jusqu'à trois heures et demie et sur 22 kilomètres pour traverser le tunnel de 17 kilomètres et rejoindre le Tessin.

