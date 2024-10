De moins en moins de miliciens au Parlement fédéral, selon une étude

Plusieurs catégories professionnelles entrent dans la définition de "professionnels de la politique". Pour toutes ces catégories, l'engagement politique constitue l'activité principale.

Ainsi, dans les 40,7% d'élus fédéraux ayant comme activité principale la politique, on compte les "parlementaires fédéraux de profession" (30,1% de tous les députés), les journalistes (0,4%), les cadres d'association (6,5%) - qui se composent de dirigeants du patronat et de secrétaires syndicaux - et les membres d'exécutifs cantonaux (0,4%) et communaux (3,3%).