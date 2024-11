De la neige tombe jusqu'en plaine par endroits

Les premiers flocons sont tombés jusqu'en plaine jeudi en Suisse romande, occasionnant des perturbations du trafic. MétéoSuisse a émis une alerte pour des fortes chutes de neige par endroits, notamment dans le Jura. Un épisode de redoux est toutefois attendu dès ce week-end.

Selon MétéoSuisse, les chutes de neige devraient encore se renforcer par endroits, tombant jusqu'à basse altitude surtout en Valais et dans le nord de l'Arc jurassien, où des quantités de dix à vingt centimètres de neige ont été annoncées. Il tombera même entre trente et quarante centimètres de poudre en Ajoie, où un degré d'alerte de niveau 4 a été émis.

De la neige à Bussy-Chardonney (commune Hautemorges) dans le canton de Vaud.

En plaine, quelque 10 centimètres sont attendus et jusqu'à 20 à 40 centimètres au-dessus de 1800 mètres. En conséquence, le trafic a été fortement perturbé par endroits, notamment en région lausannoise, sur l'A12 entre Vevey et Châtel-St-Denis, sur l'A1 entre Lausanne et Genève ou encore sur la route du lac entre Vevey et la capitale lausannoise. Des accidents ont été signalés, pour l'heure sans gravité.

Un employé de la Ville déblaie la place de la Sallaz à Lausanne. [RTS]

Un redoux dès le week-end

Les précipitations neigeuses devraient se poursuivre vendredi, avec encore 5 à 15 centimètres au-dessus de 800 mètres. En plaine, le temps sera changeant avec aussi un peu de neige, puis de la pluie possible.

"Les quantités qui étaient attendues dans le nord du Jura sont relativement rares à cette période", a expliqué dans le 12h30 Mikhaël Schwander, météorologue chez MétéoSuisse. "Surtout aussi tôt dans l'hiver, ce n'est pas fréquent", ajoute-t-il.

Un épisode de redoux est ensuite attendu dès dimanche. "Un courant de vent de sud-ouest va s'établir sur la Suisse et entraîner une hausse des températures", ajoute Mikhaël Schwander. Par exemple, à Fahy (JU), il pourra faire jusqu'à 17 degrés lundi, alors qu'on attend plus de vingt centimètres ce jeudi.

Cet épisode de neige est certes précoce, mais les jours de neige fraîche et la hauteur cumulée sur tout l'hiver diminuent significativement en plaine depuis des décennies, rappelle le météorologue.

>> Ecouter l'interview de Mikhaël Schwander, météorologue chez MétéoSuisse : Keystone - Laurent Gillieron Des fortes quantité de neige attendue jeudi après-midi en Suisse Romande: interview de Mikhaël Schwander / Le 12h30 / 2 min. / aujourd'hui à 12:36

Propos recueilli par Pauline Rappaz

Adaptation web: ostolu