De fortes pluies sont prévues jeudi avec l'arrivée d'une rivière atmosphérique

Au cours de la journée de jeudi, d'abondantes précipitations sont attendues au nord des Alpes, selon MétéoSuisse, qui a émis une alerte de degré 3 sur 5. Ces fortes pluies pourraient gonfler certains cours d'eau, dont la Broye, l'Arve, le Rhône et la Birse.

Les précipitations débuteront par l'ouest dans la nuit de mercredi à jeudi et s'étendront rapidement en toutes régions. Les forts vents en altitude contribueront à intensifier les précipitations en cours de journée jeudi avec une phase d'intensité maximale jeudi après-midi entre 16h et 22h, annonce MétéoSuisse.

L'Office fédéral météorologique s'attend à des cumuls de pluie de 40 à 80 mm en 24 heures de l'ouest du Plateau à la frange nord du pays, en passant par le Jura et le Bas-Valais. Plus localement, ces valeurs pourront toutefois être dépassées.

Danger de crue

Les fortes précipitations attendues jeudi après-midi entraîneront ensuite une augmentation des niveaux d'eau, avec des pointes de débit attendues dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin. La Suisse romande, le Plateau et les vallées sud des Grisons seront les régions les plus touchées.

Dans ces régions, MétéoSuisse s'attend également à ce que les petits cours d'eau atteignent un niveau de danger 2.

Plusieurs grands cours d'eau seront particulièrement surveillés. La Broye a été placée sous alerte de danger 2 par MétéoSuisse, avec un débit pouvant atteindre entre 100 et 180 m3/seconde. De fortes hausses sont également attendues du côté de l'Arve, dans le cours inférieur du Rhône et pour la Birse. La Confédération n'exclut pas que ces rivières atteignent un niveau de danger 2.

Il en va de même pour l’Emme et l’Aar en aval de sa confluence avec l’Emme, la Petite Emme et la Reuss en aval de sa confluence avec la Petite Emme, ainsi que le haut Rhin.

Inondations possibles

Des inondations locales sont possibles, notamment dans les caves, les garages en sous-sol ou les passages souterrains, ainsi que des glissements de terrain dans les versants raides, avertit encore l'Office fédéral météorologique.

Sur son application, MétéoSuisse recommande à la population de se tenir éloignée des cours d'eau, des bords des lacs et des versants raides. Enfin, pour les automobilistes, il est conseillé d'éviter et de contourner les routes qui seraient inondées.

