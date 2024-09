De combien baisseront vos factures d'électricité l'an prochain?

Les prix de l'électricité diminueront l'année prochaine en moyenne de 10% en Suisse. Les réductions varient fortement d'un fournisseur à l'autre, et quelques communes verront même leurs tarifs légèrement augmenter. Découvrez le détail sur nos cartes interactives.

Bonne nouvelle pour le porte-monnaie. Après la flambée des prix ces dernières années (+27 % en 2023 et +18 % en 2024), la facture d'électricité va s'atténuer pour la majorité des Suisses.

La Commission fédérale de l'électricité (ElCom) a annoncé jeudi une baisse moyenne des tarifs de 10% en 2025. Pour un ménage consommant 4500 kWh, cela représente une économie de 141 francs par an.

Tout le monde ne bénéficiera toutefois pas des mêmes réductions. Les données des 600 distributeurs du pays révèlent de grands écarts d'une région à l'autre, comme le montre notre carte ci-dessous.

>> Cliquez sur les communes pour afficher davantage d'informations:

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

-18% dans la région de Sion et Sierre

En Suisse romande, les plus fortes baisses se situent dans le Valais central. Les tarifs chutent de près de 18% dans les régions de Sion et de Sierre, toujours pour un ménage consommant 4500 kWh.

Les réductions atteignent aussi 16% à La Chaux-de-Fonds, 12% dans le canton de Genève et oscillent entre 8 et 11% dans de nombreuses communes. Elles s'avèrent plus modérées dans le Jura, souvent inférieures à 5%.

Certaines communes connaîtront toutefois de légères augmentations, comme en Gruyères. L'électricité y reste très légèrement moins chère que dans le reste du canton de Fribourg.

A moins de 10 centimes le kWh, la commune valaisanne de Zwischbergen affiche toujours le courant le moins cher du pays. Les factures d'électricité y sont cinq fois moins élevées qu'à Muhen (AG), où un kWh est vendu 45 centimes.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Encore loin des prix de 2022

La tendance favorable au niveau suisse s'explique principalement par la stabilisation des prix sur les marchés européens, même s'ils restent à un niveau élevé. Les coûts des réserves d'électricité nationales, qui sont intégrés dans le tarif d'utilisation du réseau, ont également diminué.

La réduction des tarifs en 2025 ne compensera pas toutefois les fortes hausses enregistrées ces dernières années. L'an prochain, le kWh coûtera en moyenne 29 centimes pour un ménage consommant 4500 kWh, alors qu'il s'élevait à 21 centimes en 2022, comme le montre notre graphique ci-dessous.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Impact des différentes stratégies d'achat

Quant aux fortes différences entre fournisseurs, elles proviennent notamment du moment des achats, en raison des fortes fluctuations de prix sur le marché européen ces dernières années. "Même de faibles différences dans les stratégies d'achat d'énergie des gestionnaires de réseau peuvent entraîner de grandes différences de prix", explique la Commission fédérale de l'électricité.

Valentin Tombez