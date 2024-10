Création d'une ligne téléphonique nationale pour les victimes de violences domestiques

La Suisse disposera dès novembre 2025 d'un service téléphonique national de conseil pour les victimes de violences. Cette offre disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept sera gérée par le centre de conseil aux victimes du canton de Zurich.

Actuellement, il n'existe pas encore de numéro de téléphone national, gratuit et accessible 24 heures sur 24 permettant aux victimes de violences d'obtenir un premier conseil. La Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique oblige pourtant les Etats signataires à mettre en place un tel numéro de téléphone. La Suisse a signé la convention en 2018.

Le centre LAVI de Zurich "dispose des conditions idéales pour exploiter un centre de consultation 24 heures sur 24 et sept jours sur sept", a indiqué jeudi le gouvernement zurichois. Il va donc mettre en place un service spécifique pour une offre nationale.

Renseignements et orientation

Les personnes victimes de violences pourront y obtenir des renseignements "de première main". Elles seront ensuite orientées rapidement vers le centre de conseil aux victimes ou l'institution qui leur convient le mieux. En cas d'urgence, le service de conseil peut réagir avec une intervention de crise, précise l'exécutif zurichois.

Le service téléphonique national de conseil aux victimes de violences sera accessible via un numéro à trois chiffres. Pour que ce numéro puisse être introduit, le Conseil fédéral doit d'abord décider d'une modification de l'ordonnance correspondante, ce qui devrait être fait au milieu de l'année prochaine.

ats/ostolu