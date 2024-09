Courir en habits suisses, mieux recycler le PET et cultiver son jardin... extraordinaire

Bonjour et bienvenue dans Suisse Good! Christophe Schenk - Journaliste RTS info

Quel héros de jeu vidéo est rond, jaune et Suisse? Non, ce n'est pas Pac-Man qui aurait ouvert un compte en banque helvétique, mais Blupi. Le "Super Mario Suisse", créé au temps des ordinateurs Smaky, et qui reprend du service cet automne, avec un jeu disponible sur Android.

Des habits de sport locaux

Fabriquer des shorts, des T-shirts, des vestes ou encore des polos en Suisse, sans faire exploser les prix, ni rogner sur la qualité. C'est possible, grâce à une entreprise de Marly (FR), qui réussit même à se fournir en coton bio en Europe.

La 2e vie des bâches de festivals

Avec l'été qui s'achève, c'est la fin de la saison des festivals. Et si l'on range les structures métalliques et autres installations sonores en vue de l'année prochaine, de nombreuses bâches en toile cirée sont recyclées. Certaines prennent ainsi la forme de trousses ou de sacs, grâce à un atelier de confection genevois.

Mieux recycler le PET

La semaine dernière, une start-up valaisanne a remporté les Swiss Startup Awards. Son invention? Une méthode pour recycler le PET plus facilement et efficacement, en troquant le tri et le lavage contre une décomposition chimique des composants. Réduit en poudre ou en liquide, le résultat peut ensuite être remis sur le marché et réutilisé.



Un jardin extraordinaire

Un labyrinthe, un étang, des kiwis, mais pas de pommes de terre. Cet inventaire à la Prévert, c'est le jardin de Marcel Meyer à Diesse (BE). Une oasis de verdure cultivée patiemment avec sa femme et son meilleur ami, où l'on trouve même des Shiitaké, champignon réputé impossible à faire pousser sous nos latitudes.

Solidarité 2.0

10 millions d'euros. C'est la somme récoltée par les "streamers" qui participaient ce week-end à la 8e édition de ZEvent. Un marathon de streaming et de gaming sur Twitch, destiné à lever des fonds pour des projets humanitaires. Et si tout cela vous semble abscond, mon collègue Davy Bailly Basin vous explique l'histoire de cet événement.

Au temps de la pin's mania

Si vous avez grandi dans les années 80 ou 90, vous avez peut-être collectionné les pin's, qui ont un temps supplanté les timbres et autres opercules de crème à café. Ces logos en épingles se conjuguaient à toutes les sauces, entre publicité, grands événements et appartenance partisane.

Et sinon, vous faites quoi le dimanche soir vous? En Allemagne, mais aussi en Suisse alémanique, on regarde Tatort. Et ceci depuis 55 ans. Une quarantaine d'enquêteurs et d'enquêtrices alternent les épisodes, entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.

