Correspondant de la RTS banni d'Inde, EMS dans la tourmente et guerre des genres politique

Un journaliste de la RTS banni d'Inde, un EMS prestigieux accusé de maltraitance, une guerre des genres dans les urnes, la recherche de réponses après la tempête meurtrière de La Chaux-de-Fonds et la flambée des maladies infectieuses: tels sont les 5 choix de la semaine de RTSinfo.

Témoignage - "Du jour au lendemain, ce sont 13 années de ma vie qui se sont arrêtées"

En Inde, la plupart des grands médias sont désormais aux mains d'oligarques proches du Premier ministre Narendra Modi. Davantage indépendants, les journalistes étrangers sont de plus en plus ciblés par le pouvoir. Le correspondant de la RTS Sébastien Farcis, qui collaboree aussi pour d'autres médias francophones, s'est ainsi vu interdire de travailler début mars après 13 ans d'activités.

Peu avant les dernières élections législatives dans le pays, le gouvernement indien a refusé sans explications de renouveler son permis de travail, le privant également de revenus.

Malgré des semaines d'efforts pour contester la décision, il a été contraint de quitter le pays pour rentrer en France avec sa famille, même si son statut de résident n'a pas été remis en cause. Vendredi dans l'émission Tout un monde, il est revenu sur cette décision qui, malgré certains signes avant-coureurs, lui est tombée dessus brutalement. Et au-delà de son cas personnel, il déplore des "ponts qui se ferment entre les peuples" et alerte sur les changements qui ont cours en Inde.

>> Lire : Le correspondant en Inde de la RTS interdit d'exercer et contraint de quitter le pays

>> Ecouter l'interview de Sébastien Farcis dans Tout un monde : Reuters - Stelios Misinas L’Inde chasse des journalistes étrangers, dont notre correspondant Sébastien Farcis / Tout un monde / 8 min. / hier à 08:13

ENQUETE - un EMS de renom accusé de maltraitance

Résidents retrouvés dans leurs excréments ou à même le sol, déshydration, sous-effectif… Des familles et du personnel de l'EMS de la Gracieuse (VD), propriété du groupe français EMERA, accusent l'établissement de maltraitance. Dans une enquête de l'émission Mise au Point, ils dénoncent une course aux profits désastreuse. L'institution conteste et affirme répondre de manière harmonieuse aux besoins des résidents.

L'EMS de la Gracieuse à Lonay (VD), proche de Morges, n'est pas un EMS comme les autres. Le tarif d'admission tourne autour de 12'000 francs par mois. Il est prisé des personnes fortunées et de la grande bourgeoisie romande, certains le surnomment même "l'EMS des grandes familles".

Mais loin des plaquettes commerciales et des belles photos, les documents et la quinzaine de témoignages recueillis par Mise au Point racontent une autre histoire. Des familles et du personnel ayant travaillé dans l'EMS affirment avoir été témoins de graves dysfonctionnements en matière de management et de prise en charge des résidents.

>> Lire : "On en fait des cauchemars": l'EMS des grandes familles romandes accusé de maltraitance

>> Voir l'enquête de Mise au point : EMS de luxe : l’envers du décor / Mise au point / 14 min. / dimanche à 20:10

ANALYSE - les jeunes femmes votent à gauche et les hommes préfèrent la droite

Une guerre des genres serait-elle en train de se jouer sur le terrain politique? C’est en tout cas ce que laissent entendre les données tirées du sondage réalisé au premier trimestre 2023 par l'institut gfs.bern pour la SSR. Près de 10'000 habitants et habitantes âgés de 16 ans à 39 ans ont été amenés à noter les principaux partis du pays.

Et surprise! Un fossé politique semble se creuser au sein de la génération Z, celle qui est née dans une société mondialisée et a été biberonnée aux nouvelles technologies: tandis que les jeunes femmes de cette génération déclarent se retrouver plus volontiers dans les partis de gauche, leurs homologues masculins se décalent vers la droite, voire la droite conservatrice.

>> Lire : Analyse du fossé politique grandissant entre jeunes hommes et jeunes femmes en Suisse et Les avis sur l'égalité divergent fortement entre hommes et femmes

>> Ecouter les explications de Forum : La polarisation des idées politiques chez les jeunes en fonction du genre (vidéo) / La Matinale / 4 min. / mercredi à 07:00

REPORTAGE - recherche de réponses après la tempête meurtrière de La Chaux-de-Fonds

Il y a presque une année, la ville de La Chaux-de-Fonds (NE) était balayée par une tempête d'une force exceptionnelle. Bilan: des toits arrachés, plusieurs dizaines de blessés et un personne tuée par la chute d'une grue. Malgré ces circonstances exceptionnelles, le drame était-il évitable? La famille de la victime a engagé un avocat pour essayer d'obtenir des réponses.

Le 24 juillet 2023 à La Chaux-de-Fonds, une grue était tombée sur une voiture à la suite de la tempête qui a ravagé la métropole horlogère. Gaëtan Gergaud, 48 ans, s'était réfugié dans son véhicule pour fuir les puissantes bourrasques. Le quadragénaire n'a pas survécu à la chute de l'appareil de levage.

Depuis le drame, le Ministère public neuchâtelois a ouvert une enquête. Si elle ne cherche pas un coupable, la famille du défunt a porté plainte pour obtenir des réponses, comme en témoigne Christelle Defferrard, la compagne de Gaëtan Gergaud, dans l'émission Temps Présent.

>> Lire : Tempête à La Chaux-de-Fonds: la famille de la victime veut des réponses

>> Voir le reportage de Temps présent : Terreur sur ma ville / Temps présent / 48 min. / jeudi à 20:10

SCIENCE - flambée de maladies infectieuses dans le monde

Tous les continents subissent une flambée des maladies transmissibles et infectieuses. Rougeole, grippe, coqueluche, tuberculose, dengue: une douzaine de maladies dépassent, parfois de beaucoup, leurs niveaux d’avant la pandémie de Covid. Les raisons sont multiples.

Ce rebond est perceptible presque partout sur le globe, selon une analyse publiée cette semaine par Bloomberg News et la société Airfinity, spécialisée dans la prévision des maladies. Les raisons de cette flambée ne sont pas encore totalement connues. Il y a des facteurs avérés, des hypothèses et des inconnues.

Un socle de données factuelles recueillies auprès de plus de 60 organisations et agences de santé publique dans le monde permet de tirer quelques constats. En Chine, par exemple, les cas de coqueluche ont explosé. L’Argentine connaît sa pire épidémie de dengue. La rougeole fait son retour aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d’Europe. Quelque 7,5 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2022, soit le chiffre annuel le plus élevé depuis que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) tient un registre.

>> Lire : Comment expliquer la flambée de maladies infectieuses sur la planète?

>> Ecouter le sujet de Tout un monde : Keystone/EPA - Arshad Arbab Pourquoi cette flambée de maladies sur la planète ? / Tout un monde / 8 min. / jeudi à 08:12

RTSinfo