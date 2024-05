Comment le détaillant de masques Emix a fait pression sur la Confédération en plein Covid

Des documents obtenus par SRF et le Tages-Anzeiger montrent comment le détaillant de masques Emix a proposé des masques américains de haute qualité à la Confédération, mais a livré des masques chinois au même prix. Obtenus grâce à la loi sur l'information publique, les échanges de mails prouvent qu'Emix a fait pression sur le DDPS pour des prises de décision rapides en pleine pandémie de Covid.

"Nous avons besoin d'un engagement aujourd'hui", a exhorté le détaillant de masques Emix. Ce mail du 27 février 2020 n'aurait jamais dû être rendu public. Mais après plusieurs années de procès, Emix a perdu devant le Tribunal fédéral: SRF et le Tages-Anzeiger ont eu accès au dossier d’approvisionnement en masques du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) (lire encadré).

Emix propose à l’armée des masques de haute qualité "en rupture de stock dans le monde entier". Ils n'ont jamais été livrés. [SRF]

Emix a conclu son accord d'un million de dollars avec le gouvernement fédéral fin février 2020. L'entreprise a proposé des masques haut de gamme de la société américaine 3M, pourtant en rupture de stock dans le monde entier. Emix a fait pression sur le DDPS dans un mail: "Nous venons de recevoir une commande contraignante de l'État allemand pour la quantité totale de 2 millions d'unités. Nous vous avons réservé l’inventaire jusqu’à 14 heures, après quoi nous devons prendre une décision".

Emix ne fournit aucune preuve quant à l’existence d’une ordonnance contraignante du gouvernement allemand à l’époque. Il y aurait eu plusieurs engagements d’achat "oraux".

"Commande contraignante de l’État allemand (eine verbindliche Bestellung vom deutschen Staat)": Emix a affirmé au DDPS qu'il existait une proposition contraignante de commande de masques de la part du gouvernement allemand. [SRF]

Deux heures pour prendre une décision d'achat

Emix facturait 8,90 francs par masque. Le DDPS a dû se décider dans les deux heures et a commandé 50'000 unités. Le lendemain, en Allemagne, l'agent d'Emix Andrea Tandler, condamnée depuis à une peine de prison pour fraude fiscale, a utilisé ses contacts au sein du gouvernement bavarois.

Selon le rapport d'enquête du Parlement de l'État de Bavière, elle a écrit dans un SMS: "Un de mes amis suisses a un grand stock de masques respiratoires (...) à vendre. Ce sont des masques de 3M avec filtres. Il en a vendu hier une grande partie à l'armée suisse et au gouvernement et en possède encore aujourd'hui un million en stock."

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Ni la Suisse ni l'Allemagne n'ont reçu les masques promis par le célèbre fabricant américain 3M. Au lieu de cela, Emix a livré des masques en provenance de Chine, et ce au même prix, un prix très élevé. Un "remplacement valable", selon l'entreprise.

Aucun fournisseur ne pouvait fournir des masques 3M. Emix, ancien marchand de masques

L’offre de masques 3M était-elle un bluff pour se lancer en affaires? Emix conteste l’enquête de SRF: "Il s’est avéré qu’aucun fournisseur de masques 3M, y compris des grossistes de soins de santé réputés, n’a réellement pu livrer les masques 3M promis." L’urgence qui ressort de cette correspondance reflète le grand besoin et l’offre limitée de masques dans le monde.

"Il faut également alimenter suffisamment le stock pour l'avenir (Auch sollte man di Lager für die Zukunft ausreichend füttern)". Emix a mis en garde contre une augmentation des infections et a recommandé au DDPS de s'approvisionner en masques. [SRF]

"Apparemment, le DDPS faisait entièrement confiance à Emix"

Le dossier sur les masques du DDPS est mince. Il manque les documents nécessaires pour pouvoir tester formellement les performances des masques. Sur demande de SRF, le DDPS a justifié cette situation par la situation d'urgence de l'époque et par une exception prévue dans le droit des marchés publics.

"Le DDPS a apparemment fait entièrement confiance à Emix", déclare l'experte en masques Margit Widmann après avoir examiné les dossiers. Elle est spécialisée dans la mise sur le marché de dispositifs médicaux et d’équipements de protection individuelle. "La correspondance entre le DDPS et Emix porte principalement sur les quantités et les délais de livraison, mais pas sur la qualité des masques," le critère le plus important pour réduire le risque d’infection.

"Alimenter suffisamment les stocks pour l'avenir"

Emix était le seul fournisseur qui n'exigeait pas de paiement anticipé et qui pouvait remplir les critères de livraison, écrit le DDPS. En l'espace de trois semaines, il a commandé des masques à l'entreprise pour plus de 22 millions de francs.

Les affaires marchaient bien pour Emix. A l'époque, l'entreprise s'est même vantée dans un mail: "Au total, nous avons affrété au mois d'avril [2020] plus de 20 des plus grands avions-cargos du monde". Face à l'augmentation du nombre d'infections, "il faudrait alimenter suffisamment les stocks pour l'avenir", suggérait aussi l'entreprise. L'armée a suivi le conseil et a "alimenté les stocks". Sans y regarder de plus près.

Nadine Woodtli (SRF)

Adaptation: Julien Furrer (RTS)