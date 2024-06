Comment la communauté portugaise s’est-elle intégrée en Suisse? Reportage en Romandie

Plus de 260’000 Portugais et Portugaises vivent aujourd’hui en Suisse. C’est la 3e communauté étrangère du pays. Pourquoi partir? Pourquoi le choix de la Suisse? Nous avons recueilli les témoignages de Romands et Romandes issus de la communauté portugaise à l’occasion des 50 ans la révolution des Oeillets.

A l’occasion de grandes compétitions de football, difficile d’ignorer les victoires de la Seleção et leur célébration. Da Silva, Ferreira, Pereira, ce sont les noms de famille les plus répandus en Suisse romande. Dans un rayon de la Coop ou de la Migros, les marques comme le Sumol, la Super bock ou les produits phares de la gastronomie lusophone sont légion.

Le 25 avril, la communauté portugaise a célébré les 50 ans de la révolution des œillets. Elle a mis fin à plusieurs décennies de dictature. L’occasion de donner la parole à des enfants d’immigrés. Sur Instagram, nous avons reçu plus d’une centaine de réponses à notre appel à témoigner. Avec toujours la même envie: rendre hommage à ces proches qui ont tout quitté dans l’espoir de trouver une vie meilleure.

En 2023, selon l’OFS, 260’462 Portugais et Portugaises vivaient en Suisse. C’est la 3e communauté étrangère du pays. Le gouvernement portugais paye à chaque élève issu de l’immigration des cours de langue lusophone. Résultat: la totalité des enfants portugais vivant en Suisse en ont bénéficié.

La première vague d'immigration débute dans les années 1980. En cause : la pauvreté dans le pays et le traumatisme de la dictature salazariste. Pourquoi le choix de la Suisse? Un membre de la famille est déjà présent, ou des opportunités de travail se dessinent.

Aujourd’hui, la génération de lusophones issue de la première vague d’immigration arrive à l’âge de la retraite. Problème: ils et elles se retrouvent bien souvent avec des petits salaires, insuffisants pour pouvoir vivre en Romandie. C’est donc l’heure du retour. On compte de plus en plus de Suisses et Suissesses au Portugal. En 2023, ils et elles étaient 6900. C’est le pays européen qui a enregistré la plus importante hausse d’immigrés suisses avec plus de 13,4%.

Hélène Joaquim