Cinq moments suisses qui ont marqué les Jeux olympiques

L'hymne suisse retentit et les larmes de Donghua Li coulent sur ses joues. Nous sommes en 1996, l’athlète remporte la médaille d’or au cheval d’arçons aux Jeux olympiques d’Atlanta. Interdit de concourir pour la Chine, son pays natal, Donghua Li offre ce jour-là à la Suisse sa première médaille olympique dans cette discipline depuis 1928.

L'histoire de Donghua Li captive les médias dès le début. En 1988, sur la place Tian'anmen à Pékin, une touriste suisse lui demande son chemin. C'est le début d'une histoire d'amour. Il s'épousent et quittent la Chine un an plus tard pour s'installer dans le canton de Lucerne.

Cette décision coûte cher à Donghua Li. "En 1988, quand je me suis marié en Chine, on m'a dit 'tu épouses une Suissesse, alors tu es définitivement exclu de l'équipe nationale' ", raconte-t-il dans l'émission Temps présent, en 1997.

>> Regarder l'émission Temps Présent dédiée à Donghua Li : Donghua Li / Temps présent / 33 min. / le 29 mai 1997

Selon Grégory Quin, historien à l'Université de Lausanne et spécialiste de l'histoire des sports en Suisse, l'âge de Donghua Li a également joué un rôle. "À la fin des années 1980, il a près de 25 ans et commence à devenir trop vieux pour faire de la gymnastique avec la Chine. On commence à lui montrer la porte de sortie."

Lorsque Donghua Li arrive en Suisse, le monde de la gymnastique est en pleine transition. Grégory Quin explique: "Macolin dédie une salle intégrale à l'entraînement des meilleurs athlètes en gymnastique artistique et en gymnastique rythmique".

Malgré ses succès aux Championnats suisses, Donghua Li ne peut pas obtenir le titre de champion faute de passeport. Il souffre aussi de ne pas être accepté par les athlètes suisses.

Finalement, Donghua Li obtient enfin le passeport rouge à croix blanche en 1995. Il peut désormais représenter son pays d'adoption. Un an plus tard, il remporte la médaille d'or olympique au cheval d'arçons.