On a appris jeudi de combien nos primes vont augmenter dès janvier. Si vous n'avez pas droit à des subsides, votre seule manière de faire baisser le montant de votre prime est de changer d'assurance, de franchise ou de modèle de soins. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour le faire. Voici ce qu'il faut prendre en compte avant de sauter le pas.

Changer de caisse maladie, ça change quoi pour vous? / Ça change quoi pour vous ? / 3 min. / mercredi à 14:40

La franchise, c’est le montant des factures de santé que vous devrez payer de votre poche. Plus vous choisissez une franchise élevée, plus votre prime baisse. Une franchise maximum à 2500 francs peut représenter environ 100 francs d’économie par mois par rapport à la franchise minimum à 300.

En règle générale, si on a une franchise à 2500 francs, c’est pour faire des économies à la fin du mois. Mais il faut avoir ces 2500 francs. Ce n'est pas mon cas Cédric, kiosquier, dans Temps Présent le 12 décembre 2023

Mais attention, assurez-vous d’avoir cet argent à disposition pour payer les éventuels premiers 2500 francs de soins et de médicaments qui ne vous seront pas remboursés. Le risque est de ne pas se faire soigner, par manque de moyens. Laisser traîner un symptôme peut d'ailleurs le rendre plus grave et encore plus cher à soigner.

>> Notre calculateur : Primes maladie: notre calculateur pour comparer les prix et les risques

Et vous dans tout ça?

Si vous décidez, à l'aide peut-être de notre comparateur, de changer de caisse, votre assurance doit recevoir votre lettre au plus tard le 30 novembre. Des lettres types sont disponibles en ligne. Vous ne pouvez pas résilier le contrat si vous avez des dettes. Votre nouvelle assurance ne peut pas vous refuser pour la base; les assurances complémentaires, elles, peuvent rester chez un autre assureur.

C’est le même délai si vous souhaitez baisser votre franchise. En revanche, pour l’augmenter ou changer de modèle, vous avez jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre.

Enfin, n'hésitez pas à vérifier auprès de votre canton si vous avez droit à un subside.

>> Lire aussi : Les primes maladie augmenteront de 6% en 2025: et chez vous? Nos cartes

Claire Burgy