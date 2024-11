Cent citoyens se réunissent pour trouver des solutions à la hausse des coûts de la santé

Une assemblée citoyenne de 100 membres chargée de se pencher sur la hausse des coûts de la santé s'est réunie pour la première fois ce week-end à l'Université de Zurich. Elle présentera ses résultats au printemps prochain.

Le projet résulte d'une collaboration entre les universités de Zurich et de Genève, coordonné par le Centre d’études sur la démocratie d’Aarau (ZDA). Le but est d'examiner si et comment les assemblées citoyennes enrichissent les débats démocratiques.

C'est précisément dans le domaine de la politique de santé, où la prise de décision politique stagne souvent, que de telles assemblées pourraient donner de nouvelles impulsions, souligne l'Assemblée citoyenne dans son communiqué.

Rapport prévu

Après avoir fait connaissance et s’être familiarisés avec le thème de l’augmentation des coûts de la santé, les participants définiront un axe prioritaire pour les discussions à venir.

L'objectif est de circonscrire le sujet et de déterminer ce qui est particulièrement pertinent pour l'assemblée, par exemple l’assurance de base, les hôpitaux, l'extension des volumes, la coordination des soins ou la promotion de la santé et la prévention.

L'assemblée présentera ses résultats au printemps prochain. Un rapport final servira de base à un débat public objectif et "fournira au monde politique une image différenciée de l'opinion". L'assemblée exposera des arguments liés à différentes propositions de réforme et prendra position à leur sujet.

>> Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR :

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Donner des pistes au monde politique

"Le résultat final est vraiment complètement ouvert. Nous ne savons pas quel sera le contenu du rapport final", a indiqué lundi dans La Matinale de la RTS le politologue Nenad Stojanovic, co-organisateur du projet.

"Il y a bien sûr l'espoir que tout ce travail puisse être utilisé à la fois par le monde politique et par l'administration fédérale, en particulier l'Office fédéral de la santé, pour enrichir leur réflexion et leurs débats sur les réponses possibles qu'on peut donner à la question 'comment freiner les coûts de la santé'", a-t-il plaidé.

>> Ecouter Nenad Stojanovic dans La Matinale : Keystone L'assemblée citoyenne 2025 s'intéresse aux coûts de la santé, interview de Nenad Stojanovic / La Matinale / 1 min. / aujourd'hui à 06:20

vic avec ats