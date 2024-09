Beat Jans se dit ouvert à l'idée d'"externaliser" certaines procédures d'asile

Le conseiller fédéral en charge de la Justice Beat Jans a estimé samedi dans la presse alémanique qu'il pouvait être "judicieux" de mettre en place des procédures de demande d'asile dans des pays tiers "sous certaines conditions".

Si ces conditions sont remplies, il pourrait être "plus approprié" de mener des procédures d'asile dans des pays tiers pour éviter que "des personnes ne prennent le risque de se noyer en Méditerranée", précise le chef socialiste du Département fédéral de justice et police (DFJP) dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende.

L'Etat de droit et les droits fondamentaux "doivent être garantis", ajoute-t-il néanmoins. Dans ce but, le personnel suisse devrait mener les procédures sur place en collaboration avec d'autres Etats.

Pas de modèle à la Rishi Sunak

Selon Beat Jans, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), Filippo Grandi, qu'il dit avoir rencontré il y a quelques jours, se serait montré favorable à une telle externalisation des procédures d'asile dans certaines conditions.

Le conseiller fédéral exclut cependant une procédure analogue à celle que le Royaume-Uni a voulu mettre sur pied avec le Rwanda. Il n'est pas possible "d'envoyer simplement de l'argent et des réfugiés et de croire que le problème est résolu", souligne-t-il.

Jusqu'en début d'année, le Conseil fédéral affirmait qu'une externalisation des procédures n'était pas réalisable, non seulement pour des considérations juridiques, mais également pour des raisons pratiques. Il avait notamment répondu en ce sens à un postulat du PLR, transmis en février par le Conseil des Etats, qui chargeait l'exécutif d'étudier la possibilité de mener des procédures d'asile aux frontières extérieures de l'Union européenne ou dans des Etats tiers.

ats/jop