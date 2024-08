Aucun canton sur la voie de l'accord de Paris sur le climat, déplore le WWF Suisse

Malgré des progrès, aucun canton ne suit encore une trajectoire compatible avec l'accord de Paris sur le climat, qui permettrait de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Ce constat ressort d'un nouveau classement du WWF Suisse, publié mardi.

"Un grand nombre de cantons ont pu faire de nets progrès ces dernières années et la situation a beaucoup évolué, notamment en ce qui concerne le remplacement des anciens chauffages par des solutions plus respectueuses du climat", se réjouit Leandro De Angelis, spécialiste en énergie auprès du WWF Suisse.

Ces mesures n'ont toutefois que peu d’effets et les émissions des bâtiments sont toujours trop élevées, regrette l'organisation. Cette dernière souligne que les incitations et les prescriptions prennent du temps pour déployer leurs effets.

Aucun canton ne suit à l'heure actuelle une trajectoire de réduction des émissions compatible avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. "Des mesures doivent être prises, en particulier dans la rénovation des bâtiments et le passage à la mobilité électrique", estime Leandro De Angelis.

Bâle-Ville en tête

Selon le classement, le canton le plus soucieux du climat est Bâle-Ville, qui continue de mener la politique énergétique climatique la plus cohérente de Suisse. Appenzell Rhodes-Intérieures accuse le plus gros retard.

Depuis le dernier classement de 2019, de nombreux cantons ont progressé, tant par l'ancrage d'objectifs plus ambitieux que par la mise en oeuvre de mesures plus fortes, note l'étude. Les cantons de Neuchâtel, de Schaffhouse, d'Uri, du Valais et de Zurich, en particulier, ont fait un bond en avant et forment désormais le groupe de tête, juste derrière Bâle-Ville.

Le classement révèle en partie de grandes différences entre les cantons. "Cela montre que la marge de manoeuvre au niveau cantonal est conséquente", souligne Leandro De Angelis.

Un rôle clé

Les cantons jouent en effet un rôle central pour la protection du climat, rappelle le WWF. Ils prennent des décisions de manière autonome, surtout dans le domaine des bâtiments, responsable de 40% de la consommation d'énergie en Suisse et qui produit près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays.

A cela s’ajoute le grand potentiel de développement de l'énergie solaire et de l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques. Sans les cantons, la Suisse ne pourra pas atteindre ses objectifs en matière de politique climatique et énergétique, estime l'organisation environnementale.

Cette dernière relève par ailleurs l'importance des modèles de prescriptions énergétiques, qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Malheureusement, certains cantons ont tendance à laisser traîner ce dossier, déplore l'organisation. La révision actuelle devrait être aussi ambitieuse et efficace que possible et sa mise en oeuvre ne devrait plus tarder.

Cinq champs d'action

Pour son classement, le WWF a analysé les objectifs, les mesures et l'effet réel des politiques menées dans les cantons dans cinq champs d'action: l'efficacité énergétique, la chaleur renouvelable, l'électricité renouvelable, la mobilité électrique et le rôle de modèle de l'administration communale.

L'étude a aussi cherché à savoir dans quelle mesure les cantons se trouvaient sur une trajectoire permettant de réaliser l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.

ats/fgn